Haberler

Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların unutulmaz yüzlerinden, Kavak Yelleri dizisinin "Osman Amcası" usta oyuncu Erol Aksoy’un son görüntüsü ortaya çıktı. Yaşamını bir süredir İzmir’deki bir bakımevinde sürdüren sanatçıyı ziyaret eden fotoğrafçı Murad Salah, 89 yaşındaki oyuncunu sağlık durumunun iyi olduğunu ve neşesini koruduğunu söyledi.

  • 89 yaşındaki oyuncu Erol Aksoy, İzmir'deki bir bakımevinde yaşıyor ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
  • Fotoğrafçı Murad Salahlı, Erol Aksoy'u bakımevinde ziyaret ederek çektiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
  • Erol Aksoy, Kavak Yelleri dizisindeki 'Osman Amca' karakteriyle tanınıyor ve Yaprak Dökümü, Baba Candır gibi diziler ile çok sayıda sinema filminde rol almıştı.

2007- 2011 yılları arasında yayınlanan ve o dönemde ekranda fırtınalar estiren, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı "Osman Amca" karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Erol Aksoy'un son hali görüntülendi. 

Bir süredir yaşamını İzmir’deki bir bakımevinde sürdüren 89 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI 

Usta oyuncuyu kaldığı bakım evinde ziyaret eden fotoğrafçı Murad Salahlı, Aksoy ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Salahlı paylaşımında, "Bugün Kavak Yelleri dizisinin unutulmaz Osman Amcası Erol Aksoy ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadım. Hâlâ aynı güler yüzüyle, tatlılığıyla ve enerjisiyle bizleri mutlu etmeye devam ediyor. Kendisi de sevenlerine sonsuz sevgi ve selamlarını iletti" ifadelerine yer verdi.

UNUTULMAZ PROJELERDE YER ALDI 

Tiyatro ve sinema dünyasının kıdemli isimleri arasında yer alan Erol Aksoy; Yaprak Dökümü, Baba Candır ve Sırlar Dünyası gibi sevilen televizyon dizilerinin yanı sıra Mucize Aşk 2, Vezir Parmağı, İlk Öpücük, Niyazi Gül Dörtnala, Kızkaçıran ve Bir Sevda İşi gibi çok sayıda sinema filminde de rol almıştı.

Usta sanatçının neşeli ve sağlıklı hallerini yansıtan son fotoğrafları, kısa sürede sosyal medyada hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

UNutulmaz projelerde yer aldı ama unutulduğu belli...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevleri fena karıştı! Erdal Beşikçioğlu: Onların yüzünden buradayım

Cezaevleri fena karıştı: Beni siz ihbar ettiniz, defolup git
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan'dan tarihi Mekke Anlaşması çağrısı: Tüm kardeş ülkelere açık
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler