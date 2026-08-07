Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

2007- 2011 yılları arasında yayınlanan ve o dönemde ekranda fırtınalar estiren, Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı "Osman Amca" karakteriyle gönüllerde taht kuran usta oyuncu Erol Aksoy'un son hali görüntülendi.

Bir süredir yaşamını İzmir’deki bir bakımevinde sürdüren 89 yaşındaki usta sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Usta oyuncuyu kaldığı bakım evinde ziyaret eden fotoğrafçı Murad Salahlı, Aksoy ile çekildiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Salahlı paylaşımında, "Bugün Kavak Yelleri dizisinin unutulmaz Osman Amcası Erol Aksoy ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadım. Hâlâ aynı güler yüzüyle, tatlılığıyla ve enerjisiyle bizleri mutlu etmeye devam ediyor. Kendisi de sevenlerine sonsuz sevgi ve selamlarını iletti" ifadelerine yer verdi.

UNUTULMAZ PROJELERDE YER ALDI

Tiyatro ve sinema dünyasının kıdemli isimleri arasında yer alan Erol Aksoy; Yaprak Dökümü, Baba Candır ve Sırlar Dünyası gibi sevilen televizyon dizilerinin yanı sıra Mucize Aşk 2, Vezir Parmağı, İlk Öpücük, Niyazi Gül Dörtnala, Kızkaçıran ve Bir Sevda İşi gibi çok sayıda sinema filminde de rol almıştı.

Usta sanatçının neşeli ve sağlıklı hallerini yansıtan son fotoğrafları, kısa sürede sosyal medyada hayranları tarafından büyük ilgi gördü.