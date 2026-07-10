Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Bursa'da yapılan trafik uygulamasında ilginç anlar yaşandı. Alkolmetreye üfleyen sürücü, alkollü çıkmayınca sevinçten yerinde duramadı.

KORKTUĞU BAŞINA GELMEYİNCE HAVALARA UÇTU

Mudanya ilçesinde alkol denetimi yapan trafik polisleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçtan inen sürücü, alkolmetreye korkarak üfledi.

Ölçüm sonucunda alkol çıkmayan sürücü, büyük sevinç yaşadı. Sonucun temiz çıkmasının ardından rahat bir nefes alan vatandaş, kameralara el sallayarak sevincini gösterdi.

Yerinde duramayan sürücünün o anları ise hem çevredekiler hem polis tarafından gülümsemeyle izlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı