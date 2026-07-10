Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Bursa'nın Mudanya ilçesinde trafik polislerinin alkol denetiminde durdurulan bir sürücü, alkolmetreye üfledikten sonra alkollü çıkmayınca büyük sevinç yaşadı. Kameralara el sallayarak sevincini gösteren sürücünün o anları çevredekiler tarafından gülümsemeyle izlendi. Sürücünün sevinç gösterisi ise kameralara yansıdı.
Bursa'da yapılan trafik uygulamasında ilginç anlar yaşandı. Alkolmetreye üfleyen sürücü, alkollü çıkmayınca sevinçten yerinde duramadı.
KORKTUĞU BAŞINA GELMEYİNCE HAVALARA UÇTU
Mudanya ilçesinde alkol denetimi yapan trafik polisleri, uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçtan inen sürücü, alkolmetreye korkarak üfledi.
Ölçüm sonucunda alkol çıkmayan sürücü, büyük sevinç yaşadı. Sonucun temiz çıkmasının ardından rahat bir nefes alan vatandaş, kameralara el sallayarak sevincini gösterdi.
Yerinde duramayan sürücünün o anları ise hem çevredekiler hem polis tarafından gülümsemeyle izlendi.