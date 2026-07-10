Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

Fenerbahçe, uzun süredir gündemini meşgul eden ve taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mason Greenwood transferinde nihayet kritik aşamayı geçerek mutlu sona ulaştı.

YÖNETİM TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN MARSİLYA'DA

A Spor'un aktardığı detaylara göre, Fenerbahçe cephesi bu dev transferi sonuçlandırmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin, resmi prosedürleri tamamlamak ve son imzaları attırmak üzere Fransa'nın Marsilya kentine gitti. Gerçekleştirilen yoğun görüşmelerin ardından tarafların her konuda kesin olarak anlaşmaya vardığı bildirildi.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe tarihine geçen bu tarihi operasyonun mali detayları da netlik kazandı. Sarı-lacivertli ekip, İngiliz yıldızı renklerine bağlamak için kasasından tam 39.5 milyon euro bonservis bedeli çıkaracak. İki kulüp arasında yapılan sözleşmede ayrıca, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşması halinde devreye girecek 5 milyon euroluk özel bir bonus maddesi de yer alıyor. Formayı giymek için gün sayan Greenwood'un ise yıllık 10 milyon euro garanti maaş kazanacağı belirtildi.

24 SAAT İÇİNDE İSTANBUL'A İNMESİ BEKLENİYOR

Fransa'da atılan son adımların ardından gözler tamamen İstanbul'a çevrildi. Her konuda anlaşma sağlanan Mason Greenwood'un, uçuş planlamalarının tamamlanmasıyla birlikte 24 saat içerisinde İstanbul'da olması ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com