Haberler

Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, transfer dönemine damga vuracak tarihi bir hamleyle İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli yöneticiler transferi noktalamak için Marsilya'ya çıkarma yaparken, 39.5 milyon euro bonservis bedeliyle el sıkışılan yıldız oyuncunun kısa süre içinde Türkiye'de olması bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya giden yöneticiler Cihan Kamer ve Oğuz Çetin aracılığıyla anlaşmaya vardı.
  • Greenwood'un bonservis bedeli 39.5 milyon euro olup, şampiyonluk durumunda 5 milyon euro bonus maddesi içeriyor.
  • Greenwood, yıllık 10 milyon euro garanti maaş alacak ve 24 saat içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe, uzun süredir gündemini meşgul eden ve taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mason Greenwood transferinde nihayet kritik aşamayı geçerek mutlu sona ulaştı.

YÖNETİM TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN MARSİLYA'DA

A Spor'un aktardığı detaylara göre, Fenerbahçe cephesi bu dev transferi sonuçlandırmak için harekete geçti. Sarı-lacivertli kulübün yöneticilerinden Cihan Kamer ve Futbol Direktörü Oğuz Çetin, resmi prosedürleri tamamlamak ve son imzaları attırmak üzere Fransa'nın Marsilya kentine gitti. Gerçekleştirilen yoğun görüşmelerin ardından tarafların her konuda kesin olarak anlaşmaya vardığı bildirildi.

MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe tarihine geçen bu tarihi operasyonun mali detayları da netlik kazandı. Sarı-lacivertli ekip, İngiliz yıldızı renklerine bağlamak için kasasından tam 39.5 milyon euro bonservis bedeli çıkaracak. İki kulüp arasında yapılan sözleşmede ayrıca, Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşması halinde devreye girecek 5 milyon euroluk özel bir bonus maddesi de yer alıyor. Formayı giymek için gün sayan Greenwood'un ise yıllık 10 milyon euro garanti maaş kazanacağı belirtildi.

24 SAAT İÇİNDE İSTANBUL'A İNMESİ BEKLENİYOR

Fransa'da atılan son adımların ardından gözler tamamen İstanbul'a çevrildi. Her konuda anlaşma sağlanan Mason Greenwood'un, uçuş planlamalarının tamamlanmasıyla birlikte 24 saat içerisinde İstanbul'da olması ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı

İnsanlık dışı işkenceyi "Günaydın" notuyla paylaştı
Filenin Sultanları, karar setinde ABD'ye mağlup oldu

6 maç sonra ilk kez yenildiler
Eskişehir'de kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki şahıs ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki adam ölü bulundu
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu
CHP İstanbul'da tedbir sürecek! İl kongresi iptali davası 16 Ekim'e ertelendi

CHP İstanbul'da tedbir sürecek! İl kongresi iptali davası ertelendi
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı