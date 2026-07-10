LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı.

1 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ SINAVA KATILDI

2026 yılı LGS kapsamında gerçekleştirilen "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav"a bu yıl 8'inci sınıf düzeyinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

Sınava 994 bin 358 aday katıldı. Sınava katılım oranı yüzde 97,23 olarak gerçekleşti. İki oturum halinde yapılan sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 okulda, yurt dışında ise 8 ülkede ve 11 sınav merkezinde uygulandı.

2026 LGS'DE KAÇ ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI?

Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı.

2025'TE KAÇ ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI?

Geçtiğimiz sene LGS'de tam 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan almıştı. Bu sene sınava giren öğrenci sayısının, bir önceki seneye göre düşük olması dikkat çekti.

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: ANKA