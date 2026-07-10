KKTC'de 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli teslim oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 64 yaşındaki şahıs, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçmasının ardından KKTC'ye dönerek polise teslim oldu.

KKTC'deki çocuğa yönelik cinsel istismar soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Hakkındaki suç duyurusunun ardından GKRY'ye kaçan şüphelinin kaldığı adrese dün Rum polisi tarafından baskın düzenlendi. Operasyonun ardından N.B. bu sabah saatlerinde Metehan Sınır Kapısı üzerinden KKTC'ye geçerek Lapta Polis Karakolu'na gidip teslim oldu. Polis tarafından tutuklanan N.B.'nin yarın mahkemeye çıkarılması bekleniyor. N.B. ile ilgili bir kadının daha "taciz" iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Girne kentinde yaşayan İngiliz uyruklu B.N.'nin 15 ve 12 yaşındaki kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği 64 yaşındaki Kıbrıslı Türk sevgilisi N.B. hakkında hem KKTC hem de GKRY tarafında yakalama kararı çıkarılmıştı. İddiaya göre olay, 12 yaşındaki kız çocuğunun yaşadıklarını 15 yaşındaki ablasına anlatmasıyla ortaya çıkmış, anne B.N. de vakit kaybetmeden polise giderek şikayette bulunmuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı