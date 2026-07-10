Filenin Sultanları ABD'ye 3-2 Mağlup Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi üçüncü haftasında ABD'ye 3-2 yenildi. Milliler, Japonya etabındaki bir sonraki maçında yarın ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
(ANKARA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında ABD'ye 3-2 yenildi. Milliler, Japonya etabındaki bir sonraki maçında yarın ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentinde oynanan karşılaşmada ABD'ye 3-2 mağlup oldu.
Asue Arena'da oynanan ve 135 dakika süren mücadelede milliler, ilk seti 25-22 kazanırken, ABD ikinci seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan üçüncü seti Türkiye 29-27 kazanarak yeniden öne geçti. ABD, dördüncü seti 25-21, karar setini ise 15-8 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin Japonya etabındaki üçüncü maçında yarın saat 13.20'de ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Milliler, VNL üçüncü hafta programının son maçında ise 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.