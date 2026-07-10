Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. İlk çocukları Kurt Efe'nin ardından bebek heyecanını tekrar yaşayan çiftin, bu kez bir kızları olacak.
2016 yılında Paris'te sade bir törenle dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 2022'de oğulları Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez anne-baba olmuştu. Ünlü çift, şimdi ise ikinci bebek heyecanı yaşıyor.
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre, Başak Dizer 5 aylık hamile. Çiftin ikinci bebeklerinin kız olacağı öğrenildi. Tatlıtuğ ve Dizer ailesinde katılacak yeni üyenin heyecanı yaşanırken, 4 yaşındaki Kurt Efe de kısa süre içinde ağabey olmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Haberler.com