Afganistan'da Yıkıcı Deprem: 800'den Fazla Can Kaybı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'da yaşanan depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirdi.

OCHA, Afganistan'da yaşanan ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan yıkıcı depreme ilişkin bir rapor paylaştı.

Dün yerel saatle 23.47'de yaşanan 6 şiddetindeki depremin merkez üssünün Celalabad şehrinin yaklaşık 30 kilometre kuzeydoğusundaki Kama ilçesi olduğu belirtilen raporda, o zamandan bu yana birkaç artçı sarsıntı kaydedildiği ifade edildi.

Raporda, "İlk veriler Kunar, Lağman, Nangerhar ve Nuristan olmak üzere 4 ilde en az 800 kişinin hayatını kaybettiğini, tahmini 2 bin kişinin de yaralandığını gösteriyor. Yaralıların çoğu, kayalar ve heyelanlar nedeniyle ana ulaşım yolları kapanmış, ücra ve dağlık bölgelerde yaşıyor." bilgisi verildi.

İlk verilerin, 12 bin civarında kişinin depremden doğrudan etkilendiğini gösterdiği kaydedilen raporda, arama kurtarma ekipleri etkilenen bölgelere ulaştıkça can kaybının artmasının beklendiğine yer verildi.

Afganistan'daki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini duyurmuştu.