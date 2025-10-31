Haberler

ABD, Ukrayna'ya Tomahawk Füzesi Tedarikine Onay Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pentagon'un Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedarikine yönelik kararı Beyaz Saray'a iletildi. Nihai onay Trump'a bağlı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktığı ileri sürüldü.

CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon, Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk tedarikine yönelik kararını verdi.

Bakanlık, Ukrayna'ya bu füzelerin tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktı. Nihai dış tedarik onayı, ABD Başkanı Donald Trump'a bırakıldı.

Söz konusu Tomahawk füzelerinin menzilinin yaklaşık 1600 kilometre olduğu biliniyor.

Füze tedarikinde "tercih"

Trump, ekim başında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşmesinde füze tedarikine değinmişti.

ABD'nin Ukrayna'ya verilebilecek "çok sayıda Tomahawk" füzesine sahip olduğunu kaydeden Trump, "Ülkeyi (ABD) korumak için ihtiyaç duyulanları vermek istemedikleri için" füzelerin Ukrayna'ya tedarikini tercih etmediğini söylemişti.

Zelenskiy, ABD'nin tedarike yeşil ışık yakmadığı yönündeki soruya yanıtında, "ABD olmadan Putin'i durdurmanın ve bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz." demişti.

Ulusal basında, bu süreçte ABD yönetiminin, "Trump'ın füze tedarikini masadan kaldırmadığı ve emir vermesi halinde" füzeleri Ukrayna'ya hızla sağlamak için planlar hazırladığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday

UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.