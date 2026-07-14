Haberler

Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş

Kayıp ihbarından vahşet çıktı: Babasını parçalayıp tuvalete gömmüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde bir kişi, babasını öldürüp cesedini parçalara ayırarak evin tuvaletine gömdü. Ardından jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulunan şahıs, çelişkili ifadeleri üzerine yakalandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde babasını öldürüp cesedini parçalara ayırdıktan sonra evin eklentisinde bulunan tuvalete gömen şahıs, daha sonra jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Çelişkili ifadeleri üzerine cinayeti işlediği belirlenen şahıs ile olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Çelebi ilçesine bağlı Karaağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. (25) isimli şahıs, babası Yusuf Ayan'dan (55) yaklaşık bir gündür haber alamadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayan'ın bulunması için kapsamlı çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında ihbar sahibi Ö.A. ile olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen kişilerin ifadelerine başvuruldu. Ö.A.'nın ifadelerinde çelişkiler tespit edilmesi üzerine ev ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Jandarma ekiplerince yapılan aramada, Yusuf Ayan'ın cansız bedenine ait parçalar, ikamet ettiği evin eklentisinde bulunan tuvalette tespit edildi. Ayan'ın cesedinin parçalara ayrıldığı belirlendi.

Olayla ilgili Ö.A'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Kimliği belirlenen bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Cansız bedene ait parçalar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle ve büyük bir titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

Milyonların beklediği teklif Meclis'te kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent'in kumarhanedeki görüntüleri ortaya çıktı

Paraları kumarhanede yemiş! Görüntüleri de çıktı

Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Lucas Torreira yeni aşkıyla yakalandı

Yeni aşkıyla yakayı ele verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor

4 yıllık anlaşma sağlandı: Tam 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu