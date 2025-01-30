Üye Girişi
Haberler
ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı an kamerada

ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı an
Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı

Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı! 2 isim serbest
Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif

ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcusu ve 4 mürettebatı olan bir uçak ile askeri helikopterin çarpışarak düştüğü bildirildi. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığı, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile askeri helikopter çarpışarak düştü.

HAVADA ÇARPIŞTILAR

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Washington DC'nin dışında bulunan Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında Potomac Nehri'ne düşen bir yolcu uçağının, piste yaklaşırken bir Sikorsky H-60 helikopteriyle havada çarpıştığı belirtildi. Çarşamba günü erken saatlerde Kansas'tan ayrılan ve American Airlines'a ait uçak, 5342 sefer sayılı uçuşu yapıyordu.

UÇAKTA 60 YOLCU, 4 MÜRETTEBAT BULUNUYOR

American Airlines'tan CNN'e yapılan açıklamada, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

BİLGİLER DEĞİŞEBİLİR

Kazayla ilgili soruşturmayı Federal Havacılık İdaresi ile birlikte Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun yürüttüğü öğrenildi. Federal Havacılık İdaresi, açıklamalarının ön bilgilere dayandığının ve değişikliğe tabi olduğunun da altını çizdi.

REAGAN ULUSAL HAVAALANI KAZANIN ARDINDAN KAPATILDI

Federal Havacılık İdaresi, yaşanan kazanın ardından Reagan Ulusal Havaalanı'nın "acil durum" nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Güncel
img

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
img

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler
img

Bir ülke daha Türkiye'den SİHA satın alıyor
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

İyi olmuş vefa üzülme

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurullah Akarslan:

vefa savas ozturk ozcan serkan balci pcleri yas tutar. biz seviniriz

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer Celep:

Gecenin üçünde bildirim göndermek nedir ya gebersinler bana ne sana ne

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Bir tane uzuldum diyen yok sonra yok amerika neden bizi sevmiyor.Ulan amerika niye sizi sevsin.Amerika ruhunuzu biliyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Nurullah Amerikan hükümetine dusmansin tamam anladım da içindeki yolculara niye dusmansin anlamış değilim?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri

Oğuzhan'dan olay yaratacak Talisca sözleri!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.