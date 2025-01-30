ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında bir uçak ile askeri helikopter çarpışarak düştü.

HAVADA ÇARPIŞTILAR

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Washington DC'nin dışında bulunan Reagan Ulusal Havaalanı yakınlarında Potomac Nehri'ne düşen bir yolcu uçağının, piste yaklaşırken bir Sikorsky H-60 helikopteriyle havada çarpıştığı belirtildi. Çarşamba günü erken saatlerde Kansas'tan ayrılan ve American Airlines'a ait uçak, 5342 sefer sayılı uçuşu yapıyordu.

UÇAKTA 60 YOLCU, 4 MÜRETTEBAT BULUNUYOR

American Airlines'tan CNN'e yapılan açıklamada, uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebatın bulunduğu bildirildi.

BİLGİLER DEĞİŞEBİLİR

Kazayla ilgili soruşturmayı Federal Havacılık İdaresi ile birlikte Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun yürüttüğü öğrenildi. Federal Havacılık İdaresi, açıklamalarının ön bilgilere dayandığının ve değişikliğe tabi olduğunun da altını çizdi.

REAGAN ULUSAL HAVAALANI KAZANIN ARDINDAN KAPATILDI

Federal Havacılık İdaresi, yaşanan kazanın ardından Reagan Ulusal Havaalanı'nın "acil durum" nedeniyle kapatıldığını duyurdu. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.