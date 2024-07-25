ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Netanyahu ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Beyaz Saray'ın dışındaki eylemciler ise protesto gösterisi düzenleyerek tepkilerini dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme öncesi liderler, kameraların önüne geçerek poz verdi.

"ÖNÜMÜZDE DURAN BÜYÜK MESELELER ÜZERİNDE..."

Biden, Netanyahu ile kameraların karşısında tokalaşıp hoş geldin dedikten sonra "görüşecek çok konumuz" var diyerek sözü Netanyahu'ya bıraktı.

Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Biden ile 40 yıldır birbirlerini tanıdıklarını belirterek, "Gururlu bir Yahudi siyonistten gururlu bir İrlandalı-ABD'li siyoniste 50 yıllık kamu hizmeti ve İsrail devletine 50 yıllık desteğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Bugün sizinle görüşmeyi ve önümüzde duran büyük meseleler üzerinde gelecek aylarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

Netanyahu'nun Biden'ın ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşmesi bekleniyor

PROTESTOCULAR EYLEMLERİNİ SÜRDÜRDÜ

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul ederken,ok sayıda gösterici iki ülkenin Gazze politikasına tepki gösterdi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Beyaz Saray'ın çevresindeki birçok yol kapatılırken, çoğu zaman gösterilere izin verilen Beyaz Saray'ın hemen önündeki Lafayette Park da polis tarafından kapatıldı.