'5. TAYF Kısa Film Festivali' ödülleri sahiplerini buldu

TAYF Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen "5. TAYF Kısa Film Festivali"nin ödül töreni, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Topkapı Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen festivalde farklı kategorilerde 50 film finalist oldu.

Güçlü hikayeleri ve özgün sinema dilleriyle öne çıkan kısa filmler, ulusal film, ulusal belgesel, ulusal öğrenci filmi, uluslararası film, animasyon ve yapay zeka kategorilerinde yarıştı.

"Jüri üyeleri olarak hakkaniyetli bir seçim yapmaya çok gayret ettik"

Açılışta konuşan Festival Direktörü ve İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nagihan Çakar, "5 yıldır hayalini kurduğum bir film festivalini bu kadar büyütmek benim için onur verici. Bu kadar ders anlatıyoruz ama burada konuşmak kolay değil. Sizlere önümü açtığınız, bana inandığınız ve desteklediğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.

Festivalin ana jüri başkanlığını üstlenen yönetmen Hilal Saral, "Ben geçen yıl bu festivalin küçük bir parçasıydım. Bu yıl bütün sürecin içinde yer aldım. Bir üniversitenin bu kadar ciddi bir şekilde sanata önem vermesi çok kıymetli. Sanata gerçekten destek verilmesi gerekiyor ve bu işi de ciddiyetle yapan bir ekip var, beni gerçekten çok etkiledi. Biz de jüri üyeleri olarak hakkaniyetli bir seçim yapmaya çok gayret ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Saral, konuşmasında sanatın toplum üzerindeki etkisinden bahsederek, "Sanat gerçekten çok önemli, çok iyileştirici bir güç. Bu festivalden de yeni genç yetenekler çıkacağına eminim." diye konuştu.

Açılışta ayrıca İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ve İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin konuşma yaptı.

Bu yıl "Onur Ödülü"nün sahibi Altan Erkekli oldu

Gecede "5. Tayf Kısa Film Festivali Onur Ödülü" usta oyuncu Altan Erkekli'ye takdim edildi. Erkekli, ödülü aldıktan sonra, "Yaşım 71 oldu. 1971 yılında İstanbul Liseler Arası Tiyatro Yarışması ile başlayan yolculuk, öğretmenimin 'Sen mühendis olmayacaksın, tiyatrocu olman gerekiyor.' cümlesiyle devam etti. Gençlerle bu havayı solumak benim için çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

"En İyi Ulusal Film Ödülü" sinematografik tutarlılığı ve güçlü oyunculukları göz önünde bulundurularak "Gece Mesaisi" filmine verildi. Başrollerinde Ekremcan Arslandağ, Müfit Kayacak ve Tuğçe Semiz'in yer aldığı filmin yönetmeni Salih Ortaçay, ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici'den aldı.

"Ulusal Film Jüri Özel Ödülü" ise Rabia Özmen yönetmenliğindeki "Prosedür" filmine değer görüldü.

Bu yıl ilk kez yapay zeka kategorisinde ödül verildi

Festivalde bu yıl ilk defa yer alan yapay zeka kategorisinde, "En İyi Yapay Zeka Film" ödülünü tarihi bir figürün modern çağ ile olan mizahi karşılaşmasını işleyen "Şekerim Yükseldi: Bir Evliya Çelebi Macerası" filmi kazandı.

Filmin senaristi ve yönetmeni Mert Can Altun, "Bu ödülü tüm dünyada neler başarabileceğimizi kanıtlamak amacıyla tüm engelli bireyler adına alıyorum." dedi.

Türkiye'nin kültürel ve folklorik çeşitliliği içinde az bilinen ve Trakya yöresinde yaşatılmaya devam eden bir geleneği konu alan "Bocuk: Kadim Bir Ritüel" filmi, festivalde "En İyi Belgesel Film Ödülü"ne layık görüldü.

Filmin yönetmeni Buğra Mert Alkayalar, "Bocuk, Trakya'nın pek de bilinmeyen bir geleneği. Normalde korku türünde çalışan bir yönetmen olarak bunu ilk duyduğumda hemen belgeselini yapmam gerektiğini düşündüm." dedi.

"Belgesel Film Jüri Özel Ödülü" Yalçın Çiftçi yönetmenliğinde çekilen, İran'da Hewraman bölgesinde yer alan Goranların düğün ritüellerini anlatan "Pirlerin Düğünü" filmine verildi.

Yarışmada "En İyi Animasyon Film Ödülü" ise Yiğit Armutoğlu'nun "Home Sweet Home" filminin oldu.

"En İyi Öğrenci Filmi Ödülü" Ege Yılmaz'ın "Liminal" eserine takdim edildi. İlk kısa filmi ile ödül aldığını söyleyen Yılmaz, "Varşova Film Okulu'nda film yönetmenliği okuyorum. Ekibinden oyuncularına kadar bu film tamamen öğrenciler ile çekildi." diye konuştu.

"En İyi Öğrenci Filmi Jüri Özel Ödülü" ise Ahmet Hakan Kurt'un "Cam Adam" filmi ile Tuğçe Sönmez'in "Aile Yemeği" filmine verildi.

Tören, festivale katkı sunan kurum ve isimlere teşekkür plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi.