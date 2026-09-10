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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde evde başlayıp 2 okula sıçrayan yangında 15 öğrenci öldü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'da evde başlayıp iki okula sıçrayan yangında 15 öğrenci hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu'da evde başlayıp iki okula sıçrayan yangında 15 öğrenci hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Bukavu'nun Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi'nde evde yangın çıktı.

Kısa sürede çevredeki yapılara yayılan yangın, Ujamaa ve Furans ilkokullarına da sıçradı.

Yangın sırasında okullarda bulunan çok sayıda öğrenci alevlerin arasında kaldı.

Yangında, 15 öğrenci yaşamını yitirdi, çok sayıda öğrenci yaralandı.

Yaralı öğrenciler, kentteki hastane ve sağlık merkezlerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin bazılarının durumu ağır.

Yangının çıktığı Funu Caddesi'nde yaklaşık 500 ev ile bir sağlık merkezi de alevlerden etkilendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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