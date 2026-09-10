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Ankara’da yeğenini öldüren amca polise teslim oldu

Ankara’da yeğenini öldüren amca polise teslim oldu
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Ankara’da bilinmeyen bir nedenden dolayı yeğenini tabancayla öldüren amca, işlediği cinayetin ardından kendisini polise ihbar ederek teslim oldu.

Ankara'da bilinmeyen bir nedenden dolayı yeğenini tabancayla öldüren amca, işlediği cinayetin ardından kendisini polise ihbar ederek teslim oldu.

Olay, Mamak ilçesi Başak Mahallesi'nde bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, E.T. ile yeğeni Yusuf Toy arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle amca E.T. yeğenine tabancayla 3 el ateş etti. Olayın ardından polise ihbarda bulunan amca E.T., yeğenini öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Yusuf Toy'un hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı E.T. ise gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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