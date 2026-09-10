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Rusya, Ukrayna ve NATO'yu nükleer saldırı düzenlemekle tehdit etti

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ve NATO'ya geride taş üstünde taş kalmayacak şekilde nükleer saldırı düzenleme kapasitesine sahip olduklarını belirterek "Sabrımızın bir sınırı var. Buna, diğer tüm araçların sonuç vermemesi durumunda başvurabiliriz.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna ve NATO'ya geride taş üstünde taş kalmayacak şekilde nükleer saldırı düzenleme kapasitesine sahip olduklarını belirterek "Sabrımızın bir sınırı var. Buna, diğer tüm araçların sonuç vermemesi durumunda başvurabiliriz. Bugün bunun için birkaç adım kaldı." dedi.

Medvedev, Rus gazetesi Vedomosti'ye verdiği röportajda, Rusya'nın nükleer silahı kullanması ihtimalini değerlendirdi.

Nükleer silahın belirli durumlarda kullanılabileceğini belirten Medvedev, "Bu, korku hikayesi değil, gerçektir. Rusya'nın güvenliğine yönelik bir tehdit halinde nükleer silah kullanma hakkına sahip olduğunu öngören Nükleer Doktrinine yapılan atıf, ima değil." şeklinde konuştu.

Medvedev, "nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir gücün desteğiyle Rusya ya da Belarus'a yönelik saldırganlığına karşılık verme hakkına da sahip olduklarını" vurguladı.

Batı'nın eylemlerine değinen Medvedev, "Kiev'i destekleyen Batı, dünyayı kasıtlı olarak nükleer kıyametin eşiğine getirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Kursk bölgesine 2024'te girdiğine, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ve Rus şehirlerine sürekli saldırılar düzenlediğine işaret eden Medvedev, "Bunlar, bir gün üçüncü dünya savaşını tetikleyebilecek saldırgan eylemlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriy Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askeri kapasitemiz, Kiev ve NATO'nun başlıca hedeflerine geride taş üstünde taş kalmayacak, sadece gri nükleer kül kalacak şekilde saldırı düzenlememize imkan veriyor. Ancak bu, yalnızca onlar için değil, tüm gezegen için geri dönüşü olmayan bir nokta olur. İnsanlığın kaderinden sorumlu olduğumuzun farkındayız ve küresel felaketi önlemek için çaba sarf ediyoruz. Ancak sabrımızın bir sınırı var. Buna, diğer tüm araçların sonuç vermemesi durumunda başvurabiliriz. Bugün bunun için birkaç adım kaldı."

Kaynak: AA
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