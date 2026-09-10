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Türkiye'de de kapış kapış satılan araç için geri çağırma! Problem çok büyük

Türkiye'de de kapış kapış satılan araç için geri çağırma! Problem çok büyük
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Toyota, sürüş esnasında ani güç kaybına ve sistemin kapanmasına neden olabilen kritik bir yazılım hatası sebebiyle ABD'de 8 bin 521 adet 2026 model elektrikli C-HR aracını geri çağırma kararı aldı. Bataryanın aşırı şarj olmasına yol açan sorun, yetkili servislerde yapılacak ücretsiz güncellemeyle çözülecek.

Toyota, seyir halindeyken beklenmedik bir güç kaybına sebep olabilecek yazılım sorunu yüzünden ABD'de 8 bin 521 otomobili geri çağırmaya hazırlanıyor.

2026 ARAÇLARI KAPSIYOR

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) salı günkü açıklaması doğrultusunda alınan bu karar, belirli 2026 model elektrikli C-HR araçlarını kapsıyor.

SÜRÜŞ SİSTEMİNİ DEVRE DIŞI BIRAKABİLİR

NHTSA belgelerinde, belli başlı sürüş koşullarında yazılım hatasından kaynaklı olarak bataryanın gereğinden fazla şarj olabileceğine dikkat çekildi. Bu durumun, aracı hareket ettiren elektrikli sistemin kapanmasına ve otomobilin sürüş gücünü yitirmesine sebebiyet verebileceği kaydedildi.

ÇÖZÜM İÇİN ÜCRETSİZ YAZILIM GÜNCELLEMESİ

Söz konusu problemi çözmek adına, yetkili servislerde araçların elektronik kontrol ünitesine ait yazılım güncellenecek. Gerçekleştirilecek bu işlem için araç sahiplerinden hiçbir ücret talep edilmeyecek.

Geri çağırma sürecine dahil olan araç sahiplerine bildirimlerin, 18 Ekim 2026 tarihine kadar ulaştırılması planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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