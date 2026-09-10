Vatandaş okuyup üflediği suyu Özgür Özel'e içirdi

Saha çalışmaları çerçevesinde Ardahan'a gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kentte bir dizi temasta bulundu. Kadın Buluşması etkinliğine katılan ve ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarını dinleyen Özel, alanlarda halka hitap etti.

"GIDA ENFLASYONUNDA DÜNYADA KÖTÜ DURUMDAYIZ"

Konuşmasında ekonomik tablodan ve gıda fiyatlarındaki artıştan bahseden Özel, küresel enflasyon verilerini kıyaslayarak durumu eleştirdi. Özel, "180 ülkeden 176'sı gıda enflasyonunda bizden iyi durumda. Bizden daha kötü olan sadece İran, Venezuela ve Güney Sudan gibi ülkeler var" ifadelerini kullandı.

OKUNMUŞ SUYU İÇTİ

Özel'in konuşması ve temasları sırasında dikkat çeken renkli bir an yaşandı. Yanında oturan bir kadın vatandaş, elindeki su şişesini okuyup üfledikten sonra Özel'e ikram etti. Özel, kendisine uzatılan suyu geri çevirmeyerek içti.

Kaynak: Haberler.com