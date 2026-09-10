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Nihat Kahveci, ''Gerçekten yazık'' deyip Galatasaraylı ismi hedef aldı

Nihat Kahveci, ''Gerçekten yazık'' deyip Galatasaraylı ismi hedef aldı
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Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Galatasaray'ın deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı değerlendirdi. Okan Buruk'un tercihlerini eleştiren Kahveci, ''Nhaga oyuna giriyor, Lesley oyuna giriyor bugün, bugün he! Ligde görmedik. Olmaz ya! 2. yarı hakem hatası var, penaltı pozisyonu... Ama ne oynadı Galatasaray ya! Gerçekten yazık! Burada da Okan Buruk'un katkısı var'' dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray, mücadeleyi 3-1 kaybetti. Spor yorumcusu  Nihat Kahveci, Kontra Spor YouTube kanalında açıklamalarda bulunarak teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu değişikliklerine tepki gösterdi.

"İLKAY İÇİN 'HIZLI YÜRÜYEMİYOR' DENİYOR"

İlkay Gündoğan hakkında yorum yapan Nihat Kahveci, "Tam 2.5 ay boyunca takımdaki eksikleri bilip, para varken, -onların anlattığı- yatırım var, sponsor var... Bugün maçta aylardır ortalıkta olmayan İlkay oyuna giriyor ya. Hızlı yürümüyor diyor kimileri tesiste. Bu adam oyuna giriyor.'' dedi. 

"GERÇEKTEN YAZIK! OKAN BURUK'UN KATKISI VAR"

Sözlerine devam eden Nihat Kahveci, Okan Buruk'un tercihlerine eleştirilerde bulunarak "Nhaga oyuna giriyor, Lesley oyuna giriyor bugün, bugün he! Ligde görmedik. Olmaz ya! 2. yarı hakem hatası var, penaltı pozisyonu... Ama ne oynadı Galatasaray ya! Gerçekten yazık! Burada da Okan Buruk'un katkısı var.'' şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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