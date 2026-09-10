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Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 800 bin TL tazminat ödeyecek
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

  • Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat ödeyecek.
  • Ankara 44. Asliye Mahkemesi, Özgür Özel'i 13.08.2025 tarihinde Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı konuşma nedeniyle 200.000 TL, 13.08.2025 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'daki miting konuşması nedeniyle 300.000 TL ve 18.08.2025 tarihinde Aydın'daki miting konuşması nedeniyle 300.000 TL manevi tazminata mahkum etti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddia ve sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminat ödeyecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AVUKATI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, 3 ayrı dosya kapsamında tazminata mahkum edildiğini duyurdu.

3 AYRI DAVADAN TOPLAM 800 BİN TL 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydın şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedilmiştir.

Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13.08.2025 tarihinde yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200.000 TL, 13.08.2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde yaptığı konuşma nedeniyle 300.000 TL ve 18.08.2025 tarihinde Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300.000 TL manevi tazminata hükmetmiştir."

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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