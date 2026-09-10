İki çocuk annesi öğretmen eşini vurup intihar etti

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde Bahri Ö., boşanma aşamasındaki öğretmen eşi Özlem Ö.’yü tabancayla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi kadının durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Keçiborlu ilçesindeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahri Ö. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Özlem Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

EŞİNİ VURDUKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Bahri Ö., yanındaki tabancayla eşine ateş açtı. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, Bahri Ö. aynı silahı göğsüne dayayıp tetiği çekerek canına kıydı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, çifti yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Bahri Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Bahri Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ÖĞLE ARASINDA EVE GELMİŞTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden birden fazla kurşunla ağır yaralandığı tespit edilen Özlem Ö. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İki çocuk annesi Özlem Ö.'nün Keçiborlu Şehit İsa Baydilli Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olduğu ve olayın okulun öğle arasında eve geldiği esnada yaşandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı