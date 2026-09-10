Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com'da Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ile Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Destici, Kızıltepe'nin "Cumhurbaşkanı adayınız var mı?" sorusuna yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

Seçim ve Cumhur İttifakı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Cumhur İttifakı'nın dağılmadığını ve birlikte yola devam edildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanımız. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Dolayısıyla da bizim Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanımız. Yani Cumhur İttifakı dağılmadı. Cumhur İttifakı birlikte yoluna devam ediyor."

BBP lideri, ittifak içinde bazı konularda farklı düşündüklerini de gizlemedi: "Evet bizim farklı düşündüğümüz noktalar var. Terör meselesinde, süreç meselesinde farklı düşünüyoruz. Görüşlerimizi çok net bir şekilde ifade ediyoruz."

ELEŞTİRİLERİNİ SIRALADI

Destici, ittifak içinde yer almasının eleştiri hakkını ortadan kaldırmadığını belirterek birkaç başlıkta somut eleştiriler yöneltti:

"Emekliler konusunda bu yapılanın haksızlık olduğunu söylüyoruz. Asgari ücrete ara zam verilmemesinin doğru olmadığını söylüyoruz. Çiftçimize desteğin artırılmasını, özellikle çiftçinin tarlasını ekerken, biçerken kullandığı mazottan KDV, ÖTV alınmamasını istiyoruz."

Mazot üzerindeki vergileri örnekle açıklayan Destici, tarım ürünlerinin fiyatlandırma zincirine de dikkat çekti:

"Benim çiftçim, köylüm -ben de kısmen çiftçilik yapıyorum- tarlayı ekerken traktörümüze koyduğumuz mazotu özel tüketmek için mi kullanıyoruz? Üretmek için kullanıyoruz. Bundan özel tüketim vergisi alınır mı, KDV alınır mı? Üretici üretir, satarken alırsın; hatta ondan da almazsın, ondan alıp tüketiciye satandan alırsın. Çünkü domatesi çiftçi tarlada 5 liraya satıyor, markette en düşüğü 50 lira. Çiftçi buradan ya kazanamıyor ya da 1 lira kazanıyor, ama 50 liraya satan en az 20 lira kazanıyor. Böyle bir düzen olabilir mi? Bu düzenin değişmesi gerekiyor. Ben bunu söylemeyecek miyim, Cumhur İttifakı'ndayım diye? Söyleyeceğim tabii ki."

TERÖRİST CENAZELERİNE TEPKİ

Destici, terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine ilişkin de sert bir dille konuştu:

"PKK'lılar, DEM'liler; askere, polise silah sıkmış, şehit etmiş, kundaktaki bebeği öldürmüş, öğretmenimizi katletmiş teröristler için sözde şehit cenazesi düzenleyecek. Ben de bunu oturup seyir mi edeceğim? Tabii ki tepki göstereceğim. Cumhur İttifakı'nda olmam benim bunları söylememe engel değil ki. Vatandaş da benim bunu söylememi istiyor zaten."

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ, ERDOĞAN'DIR"

Destici, partisinin cumhurbaşkanı adayı konusundaki nihai kararını gerekçeleriyle şöyle açıkladı:

"Bizim Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü ülkenin içinde bulunduğu durum, içinden geçtiğimiz şartlar, savaşlar devam ediyor. Hâlâ savaşların büyüyebileceği noktasında güçlü emareler var. Böyle bir süreçte Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var ve deneyimli, tecrübeli, dünyada sözü geçen, milletinin de güvendiği bir Cumhurbaşkanı'nın yoluna devam etmesi gerekiyor."

"CHP, KENDİ İÇİNDE BÖLÜNMÜŞ VAZİYETTE"

Destici, devamında şöyle konuştu:

"Ben bir siyasi partinin genel başkanıyım. İstemez miyim kendim Cumhurbaşkanı olmak, tabii ki isterim. Ama gerçekler var. Rahmetli Erbakan Hoca da ne demişti Refah-Yol'a destek verirken? Kendisi başbakan olabilecek güçte olsa kendisi olmaz mıydı? Ama ortada bir tablo var: bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini öncelemiş bir Cumhur İttifakı var, onun başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Öbür tarafta parçalanmış, bölünmüş, ne yapacağını kestiremediğiniz bir muhalefet var. CHP bile kendi içinde bölünmüş vaziyette. Kendi içinde bütünlüğünü sağlayamamış bir partiye Türkiye emanet edilir mi?"

SEÇİM TARİHİNİ VERDİ

Destici, seçimin ne zaman yapılacağına dair kendi öngörüsünü de paylaştı:

"Seçimle ilgili şunu söylüyorum: benim öngörüm, 2027'de seçim olmaz, 2028'de olur. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, şu anda en büyük mesele ekonomi. Ekonominin toparlanması lazım, emekliye hakkının verilmesi lazım, üreticinin desteklenmesi lazım, faizlerin ve enflasyonun düşmesi lazım; en büyük sıkıntılardan biri de bu. Esnafın rahatlaması lazım."

"15 MART İLE 15 NİSAN ARASINDA OLACAK"

Destici, seçim takvimine ilişkin anayasal süreci de şöyle özetledi:

"İkincisi, Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olabilmesi için Meclis'in seçim kararı alması lazım. Ama bunun için bir süre şartı yok; '6 ay önce, bir sene önce alması gerekir' diye bir zorunluluk yok. YSK, seçim takvimini açıklamadan bir hafta önce bile Meclis seçim kararı alsa, Cumhurbaşkanımız yine aday olabiliyor."

BBP lideri, sözlerini net bir tarih aralığı vererek tamamladı: "Benim seçim tahminim, 2028'in Mart'ının ikinci dönemi ya da Nisan'ın birinci dönemi. Yani Mart 15 ile Nisan 15 arası seçimler yapılır diye düşünüyorum."

Kaynak: Haberler.com