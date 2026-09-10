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Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
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İzmir, Kayseri ve Muş'taki bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye katılacağı iddiaları siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP'den Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı ile Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser'in yanı sıra Akkışla ve Sungu belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği öne sürüldü. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Foça Belediye Başkanı Fıçı ile diyalog halinde olduklarını doğrulamakla birlikte henüz netleşmiş bir program olmadığını açıkladı.

  • İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Kayseri'nin Felahiye ve Akkışla ilçeleri ile Muş'un Sungu beldesindeki belediye başkanlarının AK Parti'ye katılabileceği iddia edildi.
  • AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile diyalog halinde olduklarını, ancak netleşmiş veya takvime bağlanmış resmi bir katılım programı bulunmadığını belirtti.
  • Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, 31 Mart seçimlerinde CHP adayı olarak yüzde 52,73 oy oranıyla seçilmişti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyeler arasındaki transfer iddiaları yeniden gündeme geldi. İzmir, Kayseri ve Muş’taki bazı ilçe ve belde belediye başkanlarının AK Parti saflarına katılacağı öne sürüldü.

Yerel seçimlerin ardından belediye başkanları arasındaki parti değişiklikleri yeni iddialarla siyaset gündemindeki yerini koruyor. Siyasi kulislerden edinilen bilgilere göre İzmir’in Foça, Kayseri’nin Felahiye ve Akkışla ilçeleri ile Muş’un Sungu beldesindeki belediye başkanlarının AK Parti'ye transfer olabileceği iddia edildi.

İZMİR FOÇA İÇİN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’nın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialar gündeme taşınırken, konuya ilişkin AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı açıklama yaptı. Saygılı, Fıçı ile diyalog halinde olduklarını doğrularken henüz netleşmiş veya takvime bağlanmış resmi bir katılım programının bulunmadığını ifade etti. 2004 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde siyaset yapan ve 2020-2023 yılları arasında CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Saniye Bora Fıçı, son yerel seçimlerde yüzde 49,6 oy alarak Foça Belediye Başkanı seçilmişti.

KAYSERİ VE MUŞ'TA DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Siyasette konuşulan bir diğer kritik nokta ise Kayseri’nin Felahiye ilçesi oldu. 31 Mart seçimlerinde CHP’nin adayı olarak yüzde 52,73’lük oy oranıyla seçimi kazanan Şeref Güleser’in iktidar partisine katılabileceği öne sürüldü. Güleser’in olası geçişinin ilçedeki dengeleri değiştirebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSacid ULUÇAY:

herkes Ak partili olsun bitsin gitsin bosuna ne ugrasiyoruz anlamadim

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Korkudan

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