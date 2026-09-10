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Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Haber Videosunu İzle
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü
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Şanlıurfa'da bir kamyonetin arkasına bağlanan köpek, sürüklenerek götürüldü. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Şanlıurfa'da bir kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen köpeğin o anları, yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUK, SÜRÜKLENEN KÖEĞİ İZLEDİ

Olay, kırsal Sultantepe Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 01 FJ 992 plakalı kamyonetin arkasına ayağından iple bağlanan köpek sürüklenerek götürüldü. Kamyonetin kasasında bulunan çocuk sürüklenen köpeği izlerken, yoldan geçen diğer sürücüler tepki gösterince sürücü ara yollara girerek gözden kayboldu.

Yaşananlar cep telefonuyla görüntülenip sanal medyada paylaşıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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