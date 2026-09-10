Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu

Yemen'de 2022'den bu yana görülen en ciddi askeri tırmanış yaşanırken sahadaki dengeler hızla değişiyor. Husiler ile Suudi Arabistan destekli, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler arasındaki çatışmalar özellikle Hudeyde, Taiz ve Cevf cephelerinde yoğunlaştı.

Husi siyasi büro üyesi Muhammed el-Buhayti'nin hesabından yayımlanan ve çok sayıda kişinin toplu halde bulunduğu görüntüler, çatışmalardaki son gelişmelerle ilişkilendirildi.

HUSİLERDEN TOPLU TESLİM İDDİASI

Husi kaynakları, Suudi Arabistan destekli güçlere bağlı üç tugayın hafif ve ağır silahları ile askeri teçhizatlarını bırakarak teslim olduğunu öne sürdü. Hays, Muha, Huveyce, Taiz ve Cevf bölgelerinde çok sayıda hükümet askerinin esir alındığı da iddia edildi.

Ancak üç tugayın tamamının teslim olduğu ve bunun “modern savaş tarihindeki en büyük esir alma operasyonu” olduğu yönündeki açıklamalar bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmış değil. Paylaşılan 30 saniyelik görüntü çok kalabalık grupların bulunduğunu doğruluyor ancak kişilerin sayısı, hangi birliklere bağlı oldukları ve görüntünün tam olarak nerede çekildiği tek başına videodan tespit edilemiyor.

HUSİLER HAYS'I ELE GEÇİRDİ

Bununla birlikte dış basından gelen son bilgiler, Husilerin batı cephesinde gerçekten önemli bir ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor. Yemenli askeri kaynaklara dayandırılan haberlerde Husilerin Hays ilçesini ele geçirdiği, hükümet güçlerinin ise Muha yönüne çekildiği bildirildi.

Hays'ın kaybedilmesiyle Husilerin Hudeyde vilayetindeki hakimiyetini genişlettiği ve güçlerinin stratejik Muha Limanı'na doğru ilerlediği belirtiliyor.

MUHA VE BABÜLMENDEP İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Çatışmaların odağındaki Muha'nın önemi ise yalnızca Yemen'le sınırlı değil. Kent, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan ve dünya ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Babülmendep Boğazı'nın hemen kuzeyinde bulunuyor.

Husilerin Muha ve çevresinde daha fazla ilerlemesi, Yemen'deki iç savaşın yanı sıra Kızıldeniz'deki deniz trafiği açısından da yeni bir risk oluşturabilir.

CEPHEDE BİLGİ SAVAŞI DA SÜRÜYOR

Sahadaki durum oldukça hareketli. Hükümet güçleri de son günlerde özellikle Cevf'te Husilere karşı geniş bölgeleri ele geçirdiklerini açıklarken, yalnızca birkaç gün önce onlarca Husi savaşçının hükümet güçlerine teslim olduğu bildirilmişti.

Bu nedenle tarafların açıkladığı esir, kayıp ve ele geçirilen bölge rakamlarının önemli bölümü karşı taraftan veya bağımsız kaynaklardan teyit edilemiyor.

Kaynak: Haberler.com