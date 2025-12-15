2026 Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda.

(TBMM) - İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, TBMM Genel Kurulu'nda Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretine tepki göstererek, "Sayın Bakan Yardımcısı, siz o programda o peşmergelerin üniformalarının kollarında sözde Kürdistan paçavralarıyla görürken hiç utanmadınız mı, hiç sıkılmadınız mı, hala o koltukta nasıl oturuyorsunuz; derhal istifa etmeniz lazım. Sizler bir teröristbaşından, bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu mümkün olmayacaktır. Hiç kimse Türkiye'nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz! Hiç kimse umut hakkından bahsedemez" dedi.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Bütçeler üzerinde, grubu olan siyasi partiler görüş ve önerilerini dile getiriyor.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Türkiye'de suç oranlarındaki artış ve Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yapılan çalışmalara şu sözlerle tepki gösterdi:

"İçişleri Bakanlığı'nın en temel sorumluluğu yalnızca güvenliği sağlamak değildir, asıl sorumluluğu ülkede iç huzuru da tesis etmektir. İç huzur sadece sokakta suç olmaması değildir; iç huzur, vatandaşın devlete güvenmesi, adalete inanması, kendini eşit ve güvende hissetmesidir. Eğer bir ülkede insanlar hak ararken korkuyorsa, konuşurken çekiniyorsa, itiraz ederken tedirgin oluyorsa orada güvenlik olabilir ama huzur yoktur maalesef. Kamu gücü orantılı, ölçülü ve hukuka bağlı kullanıldığında huzur ürettir ama hukuk zayıfladığında, denetim ortadan kalktığında, güç ölçüsüzleştirildiğinde güvenlik politikaları toplumsal gerilime dönüşür. Türkiye'de de maalesef son zamanlarda iç huzur sıkıntılı Sayın Bakan. Artık Türkiye'de bir grup insan ya da çeşitli grup insanlar kendinde suç işleme imtiyazı varmış gibi hareket ediyor. Suçu övüyor, suçluyu övüyor, sosyal medyada suçlularla boy boy poz veriyor veya aleni, toplum önünde suç işliyor, silah hediye ediyor, silah hediye alıyor ve bunları da sosyal medyada yine boy boy yayınlıyor. Yasa dışı örgüt liderleri topluma umut olarak sunulmamalıdır; bu, kabul edilemez; bu, en büyük beka problemidir; bu, bir devleti çürütür.

"Ölüm makinesi olarak eğitilmiş bunca insanı Türk toplumunun içine karıştırmayı gerçekten uygun buluyor musunuz"

Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin en önemli paydaşlarındansınız ve ülkemizin bu konudaki başarısındaki etkiniz çok önemli. Siz bu teröristleri en iyi tanıyan ve bilen bir kurumsunuz; bunlar adam öldürmek, silah kullanmak, intihar saldırısı yapmak gibi konularda özel eğitimli insanlar. Terörsüz Türkiye güzellemesiyle bunların topluma karıştırılması konuşulmaya başlandı, hatta 9 bin PKK'lıdan bahsediliyor. Ölüm makinesi olarak eğitilmiş bunca insanı Türk toplumunun içine karıştırmayı gerçekten uygun buluyor musunuz? Toplumda bu kadar suçlu varken bunları da topluma karıştırdığınızda bunları nasıl kontrol edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Ayrıca, Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Mazlum Abdi'nin Türkiye'ye geleceğiyle ilgili haberler çıkıyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor Sayın Bakan? Yani azılı terörist başları, en babayiğidi de İmralı'da. Ayak tırnaklarından saçının en ince teline kadar kana bürünmüş olan bu canilerin suçluluk statüsü nasıl değişebilir ya da değişir mi, bunu da merak ediyoruz. Bunu bu yüce Türk milletine nasıl anlatacaksınız?

Bunlar nasıl muhatap alınabilir, bunlardan nasıl medet umulabilir ve bunlar koskoca Türkiye Cumhuriyeti devleti için demokrasinin, huzurun, geleceğin anahtarı olabilir? Anlamak mümkün değil. Kaldı ki Türkiye'nin yine son yıllarda başının belada olduğu uyuşturucunun patronları da bunlar değil mi? PKK dünyanın en büyük narkoterör örgütü değil mi? Bu lanet örgütün en büyük gelir kaynağı uyuşturucu değil mi? Örgüt 30 tane silahı mangalda yaktı da trilyonlarca dolarlık uyuşturucuyu ne yaptı acaba? O işten de elini ayağını çekti mi? Daha üç, dört gün önce özel hareket polisimiz Emre Albayrak'ı biz bu uğurda şehit vermedik mi? Madem bu işin patronları affedilecek, baş tacı edilecek, Emre niye şehit oldu Sayın Bakan ya da Emreler niye şehit oldu bu ülkede?

Barzani geldi, sizin Bakan Yardımcınız, sizin valiniz oradaydı, jandarma orada, emniyet güçleri orada yani devlet oradaydı, hiç olmaması gereken manzaralar yaşandı. Bu yaşananların akabinde yine İçişleri Bakanlığı mensuplarının da olduğu bir heyetin huzurunda törenler yapıldı ve gelen zatımuhterem güle oynaya çekti gitti. İki gün sonra teröristbaşını Meclis'e çağıran, olmadı 'Ayağına dahi gideriz' diye ısrarcı olanların 'Bu olay kabul edilemez' demesi üzerine Bakanlığınız soruşturma başlattı. Buna müsaade etmeyin Sayın Bakan, burada yaratılan algı farklı. Bu algı doğru değil, uygun da değil, orada yaşananlar hele hiç uygun değil, hiç olmaması gerekir. Zaten bunlar nasıl olabildi anlaşılamamaktadır, zaten olağan akışla yapılması gerekenler için talimat almış durumuna düşmeyin. Sayın Bakan, bu soruşturmaya acaba orada bulunan Bakan Yardımcınız da dahil mi?"

"Polisimize bir meslek kanunu yapmanın zamanı gelmedi mi"

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin söz alarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesinin İçişleri Bakanlığı bütçesinden fazla olmasına tepki gösterdi. Polislerin sorunlarına ilişkin de konuşan Karakaş, Türkiye'de yaşanan sorunlara şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı'nın 688 bin personeli varken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 140 bin personeli var yani İçişleri Bakanlığı personelinin dörtte 1'i ama bütçeye bakıyorsunuz, Diyanete 174,3 milyar lira bütçe ayrılmış ancak İçişleri Bakanlığına 119,5 milyar lira bütçe ayrılmış; polisi, jandarması olan, sınır güvenliğini sağlayan kuruma 119,5 milyar lira, Diyanete ise 174 milyar lira. Hangi devlet haklı, hangi ihtiyaç analizi bunu haklı gösteriyor? Polis kan ağlıyor; çalışma saatleri kağıt üzerinde 12/36 gösteriliyor ama gerçekte 12/12 çalışıyorlar. Sayın Bakan, polisimiz haftada 72 saat çalışıyor, nöbet sonrası izin yok, fazla mesai zaten yok, promosyon bir rezalet; intiharlar artıyor. Daha kötüsü, polisimizin bir meslek kanunu yok. Geçen bütçede de söyledim artık polisimize bir meslek kanunu yapmanın zamanı gelmedi mi?

Kadın cinayetleri had safhada. Sizin iktidara geldiğiniz yıl kadın cinayeti sayısı 66'ydı, sadece geçen yıl 394 kadın öldürülüyorsa bu ülkede sadece kadınlar değil adalet de öldürülüyor demektir. Bu artış kader değil, bu artış cinayetlere göz yuman zihniyetin sonucudur. Kadınını korumayan bir devlet, kadını değersizleştiren bir iktidarın eseridir. Yılda 66 cinayetten 394'e yükselen bir can kaybı 'Kadın bizim önceliğimiz' diyenlerin samimiyetinin yerle bir olduğunun kanıtıdır. Bu ülkede öyle bir çürüme yaşandı ki cinayet dosyası çözülsün diye bir suç örgütü liderinin ödül koyduğu günleri gördük. Millet adaleti mahkemelerden değil çete liderlerinden bekler hale geldi. İktidarınız mahalleleri parselleyen çeteleri, esnaftan haraç alan grupları, gençleri uyuşturucuya ve sanal bahse sürükleyen yapıları büyüttü."

"Hiç kimse Türkiye'nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz"

Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretinde yanında bulunan korumalar ve düzenlenen programa da tepki gösteren Karakaş, Barzani'nin fotoğrafını kürsüde yırttı. Karakaş, şöyle konuştu:

"Barzani ülkemize geldi. Barzani geldiğinde ülkemizde, kollarında sözde Kürdistan paçavralarıyla, uzun namlulu silahlarla peşmerge güç gösterisi yapıyor ama ne kadar acıdır ki o programda şu an yanınızda oturan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Bey de var. Sayın Bakan Yardımcısı, siz o programda o peşmergelerin üniformalarının kollarında sözde Kürdistan paçavralarıyla görürken hiç utanmadınız mı, hiç sıkılmadınız mı, hala o koltukta nasıl oturuyorsunuz; derhal istifa etmeniz lazım. Sözde KCK'nın bir üst düzey yöneticisi, Bese Hozat denen bir hain çıkmış 'Af, suç işleyenler içindir, biz suç işlemedik ki af isteyelim. Biz özgürlük yasası istiyoruz, Öcalan'ın özgürlüğü olmadan süreç başarılı olmaz. Kürt halkının anayasal olarak tanınmasını istiyoruz' diyor. Devlete kurşun sıkanlar, şehitlerimizin kanında eli olanlar şimdi, çıkmış 'Biz suç işlemedik' diyebiliyorlar.

İçişleri Bakan Yardımcısı'nın sözde Kürdistan paçavralarıyla, sözde Kürdistan paçavralarıyla peşmergenin güç gösterisi yapmasını hiç utanmadan, sıkılmadan, o bulunduğu makamı kullanmadan seyrettiği bir fotoğraftır. Biz bu fotoğrafı kabul etmiyoruz ve bu fotoğrafı yırtıp atıyorum. Sayın Bakanı, tekrar istifaya davet ediyorum.

Bir tane Tom Barrack var, büyükelçi, sözde büyükelçi. Ben onun büyükelçiliğini de kabul etmiyorum. Diyor ki: 'Türkiye için en iyi sistem Osmanlı millet sistemidir.' Yani çok milletli, çok farklı, ulus devlet yapısının ortadan kaldırıldığı farklı bir yapı. Yine, bu Büyükelçi daha önce de demişti ki: 'Ulus devlet anlayışı İsrail için büyük bir tehdit.' Ulus devlet anlayışı eğer İsrail için büyük bir tehditse biz ne yapacağız? Federal sisteme mi geçeceğiz yani Türkiye'yi böleceğiz mi, parçalayacağız mı? Yeni bir rapor hazırlamış DEM Parti. Raporda DEM Parti diyor ki: 'Ankara Kuzey Kürdistan'dan...' diyor yani bizim bölgemiz, neresi onların hesabına göre? 'Kuzey Kürdistan'dan merkezi yönetim elini çeksin' diyor yani hadsiz bir DEM Parti Milletvekili, Genel Kurul'da Sırrı Sakık, Irak'ın kuzeyinden bahsederken 'Güney Kürdistan' dedi. Güney Kürdistan Irak'ın güneyi ise Kuzey Kürdistan neresidir? Kuzey Kürdistan da Türkiye'nin doğusudur yani Rize'den Hatay'a bir dik çizgi çekmişler, oradan öbür tarafı kuzey Kürdistan. Sizler bir teröristbaşından, bebek katili bir şerefsizden barış güvercini yaratmaya çalışıyorsunuz. Bu mümkün olmayacaktır. Hiç kimse Türkiye'nin merkezine o bebek katili şerefsizi koyamaz. Hiç kimse umut hakkından bahsedemez."

Karakaş'ın konuşmasının ardından DEM Parti milletvekilleri Karakaş'a tepki gösterdi. Sözlü tartışma Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın oturuma ara vermesinin ardından sona erdi.