19 yaşında kalp ve böbrek nakli olan Sevda Gülün, diyaliz hastalarına moral veriyor

BÖBREK yetmezliği nedeniyle 17 yaşında tedavi görmeye başlayan ve 18 yaşında kalp yetmezliği teşhisi konulan Sevda Gülün (29), çoklu organ yetmezliği nedeniyle acil nakil sırasına alındı. Gülün, teşhis konulduktan 1 sene sonra 2016'da kadavradan kalp ve böbrek nakliyle hayata tutundu. Yaşadığı sağlık sorunlarından etkilenen Gülün, eğitiminin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde diyaliz teknikeri olarak göreve başladı. Diyaliz tedavisi gören hastalarla ilgilenen, onlara moral aşılayan Gülün, organ nakli bekleyen hastalara seslenerek, "Umutlarını yitirmesinler. Her an bir telefonla gelebilir o umut, sevinç gelebilir; çünkü ben tam yitireceğim anda umudum yeşerdi. Her an organ bağışı için aranabilirler" dedi.

Başakşehir'de yaşayan Sevda Gülün, 9 Mart 2015'te baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde böbreklerinin çalışmadığı belirlenen Gülün'e, 17 yaşındayken böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlk olarak ilaç tedavisi gören Gülün, yaklaşık 3 ay sonra haftada 3 gün diyaliz tedavisine başladı. Tedavi boyunca nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu şikayetleri de yaşayan Gülün'e, 18 yaşında Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Doktorlar, Gülün'ün hem kalp hem de böbrek nakli olması gerektiğine karar verdi. Annesinden böbrek nakli planlanan Gülün, kalp yetmezliğinin ortaya çıkması ve 2 organın aynı kişiden alınması zorunluluğu nedeniyle kadavradan nakil beklemeye başladı.

UYGUN ORGAN 3 AY SONRA BULUNDU

Gülün için kalp ve böbrek naklinin aynı anda yapılmasına karar verildi; yaklaşık 3 ay sonra da kadavradan uygun organ bulundu. Yapılan testlerde organların uyumlu olduğunun belirlenmesi üzerine Gülün, 30 Aralık 2016'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ameliyata alındı. Yaklaşık 13 saat süren operasyonun ardından Gülün, kalp ve böbrek nakliyle 19 yaşında yeniden hayata tutundu. Nakil öncesinde üniversite sınavlarına hazırlanan Gülün, bu süreçte meslek tercihini değiştirdi. Daha önce öğretmen olmak isteyen Gülün, diyaliz hastalarını daha iyi anlayabilmek ve onlara destek olabilmek için diyaliz teknikerliği bölümünü tercih etti. Yaklaşık 11 aydır Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan Gülün, bir dönem kendisinin de tedavi gördüğü diyaliz ünitesinde, hastaların tedavisinde görev alıyor; onlara moral veriyor.

'AYNI ANDA KALP VE BÖBREK NAKLİ OLMAM GEREKTİĞİNE KARAR VERİLDİ'

Yaşadıklarını anlatan Sevda Gülün, "9 Mart 2015 tarihinde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. İlk öğrendiğim zaman hastaneye mide bulantısı ve baş ağrısıyla gitmiştim. Bana böbreklerimin iflas ettiğini söylediler zaten ultrason çekiminde ve kan testlerimde de belli olmuştu. Sonrasında böbreklerimin iflas ettiğini, çalışmadığını, ya diyaliz ya da nakil gerektiğini öğrendim. O süreçte de mide bulantısı ve baş ağrısıyla gittiğim hastanede direkt yatış verildi. Bu şekilde süreç başladı. 3 ay boyunca ilaç tedavisi başladı, sonrasında diyaliz kararı verildi. Haftada 3 gün diyalize başlandı. 1,5 sene boyunca diyalize girdim. İlk olarak hastalığımı öğrendiğim hastane Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Burada ilaç tedavisine başlandı. Diyaliz kararı alındıktan sonra Sadi Konuk Hastanesi'ne yönlendirildim. Orada nakil süreçlerim başlayacaktı. Orada böbrek nakil süreçlerim başlayacaktı; ama sonrasındaki kalp rahatsızlıklarım da artınca bu sefer Mehmet Akif Ersoy Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yönlendirildim. Diyaliz sonrası günlerimde nefes darlıklarım arttı, nefes alamama sorunlarım başladı. Kalp ritimlerim de düzenli değildi. Orada Mehmet Akif Ersoy'da kalp yetmezliğinin de geliştiğini ve kalp nakli olmam gerektiğini de söylediler. O hastanede de kalp ve böbrek nakli aynı anda yapılmasına karar verildi. Bana Türkiye'de ya Antalya'da, ya da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde olduğunu söylemişlerdi. Sonrasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne yönlendirildim, tedavi sürecim orada devam etti ve orada da sürüyor" dedi.

'1,5 SENE DİYALİZ TEDAVİSİ GÖRDÜM'

Gülün, "Diyalize girdiğim süre boyunca kalp yetmezliğim olduğunu da anladım, bu süreçte de nakil bekledim. Sonrasında bunun için de tedaviler başlandı nakil kararı verildi. Kalp ve böbrek nakil sürecimden önce 1,5 sene diyaliz tedavisi gördüm. Diyalize girdiğim günler eve yorgun, argın bir şekilde gidiyordum. Günlük yaşamımı çok iyi de yaşayamıyordum. Hastalığımı öğrendiğim zaman lise mezunuydum. Okuluma da ara vermiştim, çok etkiledi. 17 yaşında böbrek yetmezliğimin teşhisi konuldu ve 18 yaşımda diyalize başlamıştım. Ardından kalp yetmezliği teşhisi konuldu ve 19 yaşımda kalp ve böbrek nakli oldum. Aynı anda kalp ve böbrek nakli olmam gerektiği söylendiği zaman açıkçası biraz umutsuzdum ve imkansız olarak görüyordum. Ülkemizde çok fazla organ bağışı olmadığından dolayı ve kalp çok hassas bir organ olarak görüldüğü için açıkçası çok umudum yoktu. Hatta ablamla bir konuşmamda 'Birinin yaşaması için birinin vefat etmesi gerektiğini' söylemiştim. Bu sözlerimden 3 ay sonra bana kalp de çıktığını öğrendim, o zaman umutlarım tekrar yeşermişti. O zaman ülkemizde duyarlı insanların da olduğunu gördüm. Kalp hassas ve bağışlanması biraz güç bir organ ama ülkemizde bağışlayan insanlar da var" ifadelerini kullandı.

'ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN ACİL SIRAYA ALINMIŞTIM'

İki ameliyatın 13 saat sürdüğünü belirten Sevda Gülün, "Nakil Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapıldı. Ameliyata girdiğim zaman gülerek girmiştim ve yaşayacağımı da düşünüyordum. İçimdeki his bana yaşayacağımı hissettirdi. Bilmiyorum nasıl bir his olduğunu ama yaşayacaktım ve hayallerim vardı, bunları gerçekleştirecektim, buna inanıyordum. Böbrek ve kalp kadavradan çıktı. Böbrek için normalde benim annem vericiydi. Sonrasında kalp yetmezliği de geliştiğini öğrenince aynı doku olması için aynı kişiden alıcı olması gerekiyor. O yüzden kadavradan nakil bekledim. Kalp nakli de olması gerektiğini söyledikten bir 3 ay sonra organ nakli çıktı. Çoklu organ yetmezliğinden dolayı acil sıraya alınmıştım. Kalp ve böbrek yetmezliğinin teşhisi konulduktan sonra ve aynı anda nakil olma kararı çıktıktan 3 ay sonra kadavradan organlar çıktı. Yapılan testler sonucunda uyumlu olduğu kararına varıldı ve nakil gerçekleşti" diye konuştu.

'YAŞADIĞIM SAĞLIK SORUNLARI DİYALİZ TEKNİKERLİĞİNİ SEÇMEMDE ETKİLİ OLDU'

Nakil sonrası hayatını ikinci bir yaşam olarak anlatan Gülün,"Bana verilen organların sahibi 19 yaşında genç bir kızdı. Nakilden sonra yeni bir hayata kavuştum, ikinci bir yaşam olarak nitelendiriyorum. Yeni bir hayata 'Merhaba' nefessiz geçen gecelere 'Elveda' dedim. Hayallerimin gerçekleştiği yeni bir hayat. Ben 18 yaşındaydım, bana organlarını veren kişi de 19 yaşında genç bir kız. Şu an 29 yaşındayım şu an 10 sene oldu. Nice 10 senelere diyelim. Ben diyaliz sürecimde girdiğim merkezde hep meraklı bir insanım, yapılan işlemleri acaba ne yapılıyor, ne ediliyor diye hep izliyordum. Hemşiremi hep izlerdim, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye sorardım. Sonra bir gün rüyama girdi. Hemşirem bana anlatıyordu, onun yanında stajyerlik yapıyordum. Bu şekilde karar verdim; 'Ben de diyaliz okumalıyım' dedim, hem diyaliz hastalarını daha iyi anlayacağımı düşündüğüm için karar verdim ve diyaliz teknikerliğini okudum, bitirdim. Çok şükür atandım. Rahatsızlığımı üniversite sınavına hazırlanırken öğrenmiştim. Sağlık hiç düşünmüyordum, hatta öğretmenlik düşünüyordum. Sağlık alanı ister istemez beni etkiledi. Yaşadığım sağlık sorunları diyaliz teknikerliği bölümü seçmemde etkili oldu. Hastalara yaklaşırken daha bilinçli gibi hissediyorum. Çünkü onların bana tarif ettiği ağrıyı ya da acıyı anlattıkları zaman daha iyi tarif edebiliyorum. Ben de yaşadım, 'Bundan dolayı olabiliyor', diye hastalara bu şekilde bilgi veriyorum. Hastalar da benim nakilli olduğumu, diyalize girdiğimi öğrenince, 'Sen o yüzden mi bize farklı yaklaşıyorsun, o yüzden mi bizi anlıyorsun' gibi söylemleri de, geri dönüşleri de olmuştu. Bu sürecimi hastalara anlatmam hastalarda moral motivasyon artışı yaşattı diyebilirim" dedi.

'BENİ KIZLARI GİBİ GÖRÜYORLAR'

Organ bağışının önemine dikkat çeken Gülün, "Organ nakliyle insan gerçekten yeniden doğmuş gibi hissediyor. Önceki ve sonraki sürecimi karşılaştırıyorum. Yeni bir yaşam, yeni bir hayat. Anne karnından yeniden doğmuş gibi diyebilirim. Onlara minnettarım. Onlar bir acı, bir kayıp yaşadılar; ama beni kızı gibi olarak da görüyorlar. Daha önceden iletişim kurmuştum. Onlar sayesinde ben şu an buradayım. Onlar bağışlamasaydı belki ben şu an burada olamazdım." dedi.

'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Gülün, "Açıkçası organ nakli konusunda yeterli bilinç olduğunu düşünmüyorum, ya da korkumu desem bilemiyorum ama benim birçok insanla organ bağışı hakkında konuştuğumuz zaman yeterli bilinç olduğunu düşünmüyorlar. Birçok insanda, 'Ben önceden yaparsam sonrasında başıma bir şey gelirse müdahale edilmez mi' düşüncesi var ve ben bunun böyle bir şey olmadığını sürekli anlattım. Hep kullanılan bir söz vardır. 'Toprak olmasın insanla can dağıtsın' diye. Tereddütte kalanlar en azından beni görsün. Birçok organ nakli olan insan var. Organ nakli bağışı olmasaydı birçoğu belki de toprak altında olacaktı. Toprak altında değil de toprak üstünde olsunlar en azından ikinci yaşamlarını, ikinci baharını yaşasınlar diyorum. Organ nakli bekleyen vatandaşlar için de şunu söyleyebilirim. Umutlarını yitirmesinler. Her an bir telefonla gelebilir o umut, sevinç gelebilir; çünkü ben tam yitireceğim anda umudum yeşerdi. Her an organ bağışı için aranabilirler. Yeni bir yaşam ama insanın bir yanı buruk, bir yanı sevinç oluyor; çünkü bana organ bağışlandığı zaman benim bir yanım buruktu, bir yanım sevinçli doluydu. Vefat eden biri vardı, bir yanım buruktu ama bir yanım da yeniden bir yaşam hakkı verilecekmiş hissi vardı. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Birçok hayalimi gerçekleştirdim. Nakilden önce yaşarsam bunu yapacağım, şunu yapacağım dediğim birçok şeyi gerçekleştirdim. En güzeli de mesleğimin başındayım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı