15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, 15 Temmuz gecesi şehit olan İstanbul Boğazı'nda tekne geçişi yapıldı. Boğazdaki korteje 253 tekne katıldı.

TEKNELER, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN İSTANBUL BOĞAZINDAN GEÇTİ

15 Temmuz Derneği ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı işbirliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda kortej geçişi yapıldı.