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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye edildi

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"Örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye edildi.

30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanıp 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer tahliye edildi
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (32)

Haber Yorumlarıosman baglar:

komedi diyarı

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Haber YorumlarıMustafa AKKURT:

Sasirdikmi hayir muz cumhuriyetinde boyle seyler gayet normal tabii biliyorsunuzki memlekette dolandiricilik suc degil tabii pazarliga oturacak kadar caldiysaniz

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıseyithan erdoğan:

ohaa.. sözün bittiği yerdeyiz

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

12 Bin olsa çıkamazdı. Yine ne filimler dôndü ak dolaplarda.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıNfe null:

Şaka gibi la bu nasıl iş.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıMstf Byzt:

Ülkenin geldiği yok yakında tosunum tahliye edilir adaletiniz batsın…

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAnil Oflaz:

Bence 11 bin yıl az istenmiş o yüzden tahliyedir . 40 bin yıl istenseydi tutuklanirdi .. Türkiyede adalet izahı olmayan şeyin mizahi olur ;)

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıVatanım Türkiye:

Büyük götürünce böyle oluyor. Şaşırdık mı?

Yorum Beğen15
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Haber YorumlarıMustafa Engin:

Sırma saçlım sağolsun

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıMustafa Kutmar:

??????

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