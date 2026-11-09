İzmir Tire'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, saldırgan jandarma tarafından yakalandı

İzmir Tire'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü, saldırgan jandarma tarafından yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İzmir'in Tire ilçesinde Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki dolmuş durağında silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Kaçmaya çalışan saldırgan jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
İzmir'in Tire ilçesinde silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre H.Ş. (63), Tire Devlet Hastanesi yakınlarındaki dolmuş durağına gelen H.Ş, dolmuş şoförü Şağban Deniz Fakı'ya (59) tabancayla ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Fakı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçmaya çalışan H.Ş. bölgedeki jandarma personeli tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan H.Ş. polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA