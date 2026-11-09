Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor

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1990'lı yılların tanınan şarkıcılarından Alihan, canlı yayında slime yaparak sanal hediye istediği anlarla gündeme geldi. Sanatçının, talep ettiği hediyeler gelmeyince izleyicilere gösterdiği tepki dikkat çekti.

90'lı yıllarda müzik dünyasında adından söz ettiren şarkıcı Alihan, bu kez şarkılarıyla değil bir dijital platformdaki canlı yayınıyla adından gündeme geldi. Son dönemde yüksek kazanç iddialarıyla tartışılan slime yapma akımına katılan sanatçı, kamera karşısına geçerek slime hazırladı.

İSTEDİĞİ HEDİYELER GELMEYİNCE KIZDI

Kamera karşısında slime yaptığı sırada izleyicilerden sanal hediyeler talep eden Alihan, beklediği desteği alamayınca sinirlendi. İstediği hediyeler yerine farklı hediyeler gönderen kullanıcılara canlı yayında tepki gösteren şarkıcının o anları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

ALİHAN KİMDİR?

2 Şubat 1974 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Alihan, müzik kariyerine 1992 yılında çıkardığı "Bu Gecede Yalnız Kaldım" albümüyle adım attı. 1990'lı yıllar boyunca çıkardığı albümlerle geniş kitlelerce tanınan şarkıcı; "Huzurundayım", "Toprağım & Sen Özelsin" ve "Yaralı Kadın" gibi albüm çalışmalarına imza attı.

AJDAR'I DÖVMÜŞTÜ

Alihan, 2007 yılında Etiler Camelot'da düzenlenen karaoke partisine katılan Ajdar'ı dövmüştü.

Kaynak: Haberler.com