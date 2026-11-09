Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni’ne katıldı. 42 aylık yetiştirme sürecini tamamlayan 16'sı kadın 96 kaymakam adayı, törende görev yerlerini öğrendi.

“HER BİRİNİ AYRI AYRI TEBRİK EDİYORUM”

Erdoğan, “42 aylık yetiştirme sürecini tamamlayan, 16'sı kadın olmak üzere toplam 96 kaymakam adayımızın her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize, bilgi ve tecrübeleriyle önünüzü açan hocalarınıza ve meslek büyüklerinize teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan, “Şehit kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk başta olmak üzere, vazifesi uğrunda canını feda eden mülki idare amirlerimize ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bizlere ve sizlere onların emanetini ve mirasını hakkıyla taşımayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

“KÖKLÜ BİR DEVLET GELENEĞİNE SAHİBİZ”

Erdoğan, “Bizler, 2000 yılı aşkın mazisiyle dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip milletlerden biriyiz. Orhun’dan Anadolu’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Milli Mücadele’den Cumhuriyetimize uzanan tarihimiz aynı zamanda büyük bir teşkilatlanma ve devlet kurma tarihidir” dedi.

Erdoğan, “Bütün bu değişimin içinde milletimizin idareciden beklediği temel vasıflar büyük oranda aynı kalmaya devam etmiştir. Yöneticinin güven vermesi, haksızlığa müsaade etmemesi, adaleti sağlaması, emaneti koruması, zor günde vatandaşın yanında olması bunların en başında gelmektedir” diye konuştu.

“GÜNDÜZ OTURMADIM, GECE UYUMADIM”

Erdoğan, “Bilge Kağan’ın çağları aşan şu cümlesini önce kendime, sonra da sizlerle birlikte tüm mülki idare amirlerimize burada hatırlatıyorum: ‘Türk milleti için gündüz oturmadım, gece uyumadım.’ Yaklaşık 1300 sene önce söylenmiş bu sözde yöneticinin milletine karşı duyduğu mesuliyet birinci sıradadır. Milletinin varlığını, dirliğini ve refahını kendi rahatının önüne koyan bir idare anlayışı vardır. Sizlerden beklentimiz, vazifenizi işte böyle bir yüksek şuurla ifa ve icra etmenizdir” dedi.

“ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR”

Erdoğan, “Taşıyacağınız unvanın içinde iki büyük kavram bulunuyor. Nedir bunlar? Mülk ve idare. Adalet mülkün temelidir. Bu özdeyiş, devletin hangi zeminde yükseleceğini, kurucu değerinin ne olduğunu gösteren vazgeçilmez bir pusuladır. Buna göre devletin kudreti adaletle itibar kazanır. Otorite hukuka bağlılıkla sağlanır. Egemenlik ancak milleti koruduğu ölçüde anlamını bulur” ifadelerini kullandı.

“DEVLET, HÜKÜMET KONAĞININ KAPISINDA GÖRDÜĞÜ MUAMELEDİR”

Erdoğan, “İdare ise bu büyük sorumluluğun hayatın içinde yerine getirilmesidir. Yani imkânları ihtiyaçlarla buluşturmak, kurumlar arası ahengi sağlamak, doğru zamanda doğru kararı alarak sonuçlarını bizzat takip etmektir. Mülki idare, devletimizin kudretini, imkân ve kabiliyetlerini, bununla birlikte şefkat elini insanımızın gündelik hayatında görünür kılar. Devlet, vatandaşımızın gözünde sadece Ankara’daki binalar ve unvanlar değildir. Bizim insanımızın nazarında devlet, hükümet konağının kapısında gördüğü muameledir” diye konuştu.

Erdoğan, “Kaymakamın ve valinin şahsında tecessüm eden iradedir, gayrettir, vakardır, samimiyettir. Dolayısıyla ilçe ve il sınırlarındaki tüm işlerden sorumlu olan kaymakam ve valilerimiz, faaliyetlerinde ne kadar başarılı olursa devletimiz de vatandaşımızın gözünde o nispette itibar bulacaktır” dedi.

“BAKANLIKLARIN HİZMETLERİNİN SAHADA KARŞILIĞI OLMAZ”

Erdoğan, “Aksi durumda ise ne bizim insanımızın huzur ve selameti için verdiğimiz mücadelenin ne de bakanlıklarımızın ürettiği hizmet ve projelerin sahada karşılığı yeterince olacaktır. Onun için nerede görev yaparsanız yapın, sizin şahsi emeğiniz, beceri ve çabanız, temsil ettiğiniz makamın çok ötesinde bir etkiye sahiptir” diye konuştu.

“DÜKKANI KAPATIP EVE GİDİLECEK BİR MESLEK DEĞİL”

Erdoğan, “Burada misafir ettiğim tüm kaymakam ve valilerimize şunu ifade ediyorum. Mülki idare amirliği, sabah 9, akşam 6 saatleri arasına sığdırılacak, sonra da dükkânı kapatıp eve gidilecek bir meslek kesinlikle değildir. Kaymakam veya vali, başında bulunduğu il ve ilçe için 24 saat boyunca dertlenen, mesai harcayan, emek veren kişidir. Sizlerden bulunduğunuz ilçelerde bu hassasiyetle çalışmanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KAYMAKAMIN MESAİSİ OLMAZ”

Erdoğan, “Bakın, çok açık söylüyorum. Benim gözümde kaymakamın mesaisi olmaz. Gecesi gündüzü olmaz. Tatili, hafta sonu hiç olmaz. Madem mülki idare amirliğini kendinize meslek olarak seçtiniz, madem devleti ve Cumhurbaşkanı’nı temsil gibi mesuliyeti, ağır bir yükü omuzladınız, madem milletin sorumluluğunu taşımak için ateşten gömleği giydiniz, o zaman bunun hakkını verecek, emanete gölge düşürmeyeceksiniz. Yoksa kariyer olarak kendinize yanlış mesleği seçtiğiniz demektir” dedi.

Erdoğan, “Ben şu an bu salonda bulunan her bir kardeşimin Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başı olarak şahsımı en güzel, en başarılı, en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

“O İLÇELERDE SİZİ BEKLEYEN İNSANLAR VAR”

Erdoğan, “Sevgili genç kardeşlerim, birazdan çekeceğiniz kurada her biriniz bir ilçe adıyla karşılaşacaksınız. Şunu lütfen unutmayınız. O ilçelerde sizi bekleyen insanlar var. Emeğiyle geçinen aileler, hayal kuran gençler, ilgi bekleyen çocuklar, belki yalnız yaşayan büyüklerimiz var” dedi.

Kaynak: AA