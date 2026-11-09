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Hazar Ergüçlü'den iddialı tercih! Şık elbisesi dikkat çekti

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Hazar Ergüçlü'den iddialı tercih! Şık elbisesi dikkat çekti
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İnci Taneleri dizisinin Dilber'i ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, İstanbul'da düzenlenen özel bir davete şıklığıyla damga vurdu. Baştan aşağı Valentino imzalı bir kombin tercih eden oyuncu, ışıltılı işlemelerle süslenen mini elbisesini bordo rugan stilettolar ve metalik çantayla tamamladı. Ergüçlü'nün iddialı görünümü gecenin dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, İstanbul'da düzenlenen özel bir davete baştan aşağı Valentino imzalı kombiniyle katıldı. Işıltılı işlemelerle süslenen mini elbisesini bordo stilettolarla tamamlayan Ergüçlü, gecenin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı.

HAZAR ERGÜÇLÜ'DEN VALENTINO ŞIKLIĞI

Başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, Tersane İstanbul'da düzenlenen Beymen'in "Celebrating Timeless Treasures" sergi kutlama gecesine katıldı. Dünyaca ünlü moda markalarının tasarımlarının bir araya getirildiği etkinlikte ünlü oyuncunun kıyafet tercihi dikkat çekti. Ergüçlü, davet için İtalyan moda evi Valentino'nun tasarımlarından oluşan bir kombin hazırladı.

MİNİ ELBİSESİNİ BORDO STİLETTOLARLA TAMAMLADI

Gecede ışıltılı işlemeleriyle öne çıkan mini bir elbise giyen Hazar Ergüçlü, kombininde farklı renk ve dokuları bir araya getirdi. Ünlü oyuncu, elbisesini bordo rugan stilettolar ve metalik bir el çantasıyla tamamladı. Ergüçlü'nün özellikle işlemeli elbisesi ve ayakkabı tercihi, davetteki görünümünün öne çıkan ayrıntıları oldu.

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