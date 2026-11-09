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Pezeşkiyan, Hamaney'in 'ne savaş ne barış'a son verilmesi talimatını açıkladı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney'in 'ne savaş ne barış' durumuna son verilmesi talimatı verdiğini açıkladı. Pezeşkiyan, onurlarını koruyarak diyalog kurup meseleyi çözebileceklerini belirterek zorbalık karşısında teslim olmayacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin, İran lideri Mücteba Hamaney'in "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile ilişkilerine ve Hamaney'in talimatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, İran halkına hizmet etmekle yükümlü olduklarını vurgulayarak, "Devrim lideri, ne savaş ne barış durumunun sonlandırılması talimatını verdi. Onurumuzu koruyarak diyalog kurabilir ve yine onurumuzu koruyarak bu meseleyi çözüme kavuşturabiliriz. Geleceğimizi görmezden gelmeye ve yok etmeye hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

Diyalog ve müzakereden yana olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Mantık, haklarımızı diyalog yoluyla elde edebiliyorsak savaşa girmememizi gerektiriyor. Ancak zorbalık karşısında teslim olmayacağız." dedi.

Kaynak: AA
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