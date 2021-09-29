Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz olarak ikamet etmenizi sağlayan Green Card, ABD vatandaşı olmayanlar tarafından yoğun ilgi görmekte ve araştırılmaktadır. Green Card sahibi olmak isteyenler internette konuyla ilgili en çok "Green card başvuru şartları nedir? Green Card nasıl başvurulur? Green Card nedir? Nasıl ABD vatandaşı olunur? Green Card kimlere verilir? Green Card son başvuru tarihi nedir?" sorularını aratmaktadır. Haber imizde Green Card ile ilgili detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

GREEN CARD NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri Daimi İkamet Kartı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kimlik belgesidir. Başvuru üzerine, Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), belgeyi henüz ABD vatandaşı olmayan ancak göçmenlik niyetiyle Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşen kişilere verir. Yeşil Kart adı, yeşil harflerle ve yeşilimsi renkli bir fotoğraf içeren ilk kimlik kartlarından türetilmiştir.

Yeşil Kart, sahibinin ABD'de sınırsız bir süre kalmasına ve çalışmasına izin vermesi bakımından diğer vizelerden farklıdır; diğer vizeler gibi pasaporta yapıştırılmaz, bağımsız bir kimlik belgesi oluşturur.

ABD Yeşil Kartı, dünya çapında en çok aranan göçmenlik vizelerinden biridir. Bu Daimi İkamet Kartı sahipleri çeşitli avantajlardan yararlanabilirler:

ABD'ye sınırsız giriş - artık ABD Vizesine veya ESTA'ya gerek yok!

Herhangi bir ABD eyaletinde kısıtlama olmadan yaşayın.

Önceki vatandaşlığın tutulması.

Üç veya beş yıl sonra ABD vatandaşlığına başvurabilirsiniz.

ÇALIŞAN OLARAK

Çalışma vizesi artık gerekli değildir.

İşverenin özgür seçimi.

Belirsiz iş sözleşmeleri ve işveren değişikliği sorun değil.

Diğer Amerikalı olmayanlara göre daha az katı çalışma gereksinimleri.

SERBEST MESLEK SAHİBİ OLARAK

İşletme ruhsatları veya ticaret ruhsatları gibi bazı sınırlı izinler daha kolay ve hızlı bir şekilde alınabilir.

ÖĞRENCİ OLARAK Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ABD'de öğrenci vizesi olmadan okumak.

Öğrenim ücretleri %80'e kadar düşürülebilir.

EMEKLİ OLARAK

Emeklilik için yasal ve kalıcı göçmenlik.

ABD'de ve kendi ülkenizde, örneğin Almanya'da kazanılan emeklilik sigortası hakkı.

Tıbbi bakım ve diğer devlet sosyal yardımlarından yararlanma hakkı. Not: Bu hak için ABD'de en az beş yıl yaşamış olmalısınız.

NASIL GREEN CARD ALABİLİRİM?



Green Card almanın üç yolu vardır:

ABD'deki bir işe göre

Aile birleşimi nedeniyle

DV Piyangosunu kazanarak

Hangi kategorinin seçildiğine bağlı olarak farklı gereksinimler vardır.

Genel olarak, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) bir Yeşil Kart başvurusu yapılmalıdır. 2004 yılından bu yana, bu başvuru yalnızca çevrimiçi olarak gönderilebilir. Göçmenlik makamları başvuruyu inceleyip onayladıktan sonra, genellikle ana ülkedeki ABD konsolosluğu tarafından bir konsolosluk prosedürü izlenir. Konsolosluk daha sonra başvuru sahibi tarafından sunulan tüm belgeleri inceler. Alternatif olarak, başvuru sahibi zaten oradaysa, doğrudan ABD'de bir durum ayarlaması yapılabilir.

ABD VATANDAŞI NASIL OLUNUR?



Amerikan vatandaşlığı almak isteyen Green Card sahipleri aşağıdaki şartları yerine getirmelidir:

Asgari yaş 18

İngilizce testini geçmek

Vatandaşlığa geçme testini geçmek - aynı zamanda Yurttaşlık Testi olarak da bilinir

"İyi Ahlaki Karakter" > Davranış, Amerikan yasalarına saygı ve riayetin kanıtıdır

Başvurudan en az üç ay önce ikametgahın aynı ABD eyaletinde veya USCIS bölgesinde olması

Green Card sahibi olarak en az beş yıl ABD'de ikamet ettiniz ve son beş yıl içinde ABD'de en az 30 ay geçirdiniz

VEYA

Bir ABD vatandaşıyla en az üç yıl yaşadınız ve evliyseniz ve bu sürenin en az 18 ayını ABD'de birlikte geçirdiniz

Bu gereksinimleri karşılıyorsanız, N-400 formu çevrimiçi olarak USCIS'e gönderilebilir. Başvuru işleme alındıktan ve ücret ödendikten sonra parmak izi alınması gerekmektedir. Bunu USCIS ofisinde, diğer şeylerin yanı sıra İngilizce testi ve bilgi testinin gerçekleştirildiği bir görüşme izler.

Testi geçerseniz, vatandaşlığa kabul törenine davet edileceksiniz. Burada Green Card verilir ve Amerikan pasaportu verilir.

Bu sırada sosyal güvenlik verilerinin değiştirilmesi ve oy kullanma hakkınızın kayıt altına alınması gerekmektedir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI DETAYLARI!

Nitelikli Doğduğu Ülke

Doğduğunuz ülke DV Çekilişi'ne katılmaya uygun olmalıdır. Vatandaşlığınız bu süreçte önemli değil . En önemlisi, güncel dünya siyasi haritalarına göre doğduğunuz ülkedir.

Hariç Tutulan Ülkelerin Listesi

Hemen hemen herkes DV Çekilişi için hak kazanır. Tek istisna, ABD'ye çok yüksek göç oranına sahip bir ülkede doğan insanlardır.

Amerika Birleşik Devletleri'ne yüksek göç oranı nedeniyle, aşağıdaki ülkeler DV Programından hariç tutulmuştur:

Bangladeş, Brezilya, Kanada, Çin (Hong Kong ÖİB dahil), Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador,Guatemala, Haiti, Honduras, Hindistan, Jamaika, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler, Güney Kore, Birleşik Krallık (Kuzey İrlanda hariç) ve bağımlı bölgeleri ve Vietnam.

Makao ÖİB ve Tayvan'da doğan kişiler uygundur.

Yukarıda belirtilen hariç tutulan ülkelerden herhangi birinde doğan kişiler aşağıdaki durumlarda başvurabilir:

eşleri uygun ülkelerden birinde doğmuşsa veya

ebeveynleri (her ikisi de bu dışlanan ülkede doğmamıştır) yalnızca dışlanan, uygun olmayan ülkelerde geçici olarak ikamet eden kişilerdi.

Eğitim

DV Çekilişini kazandıktan sonra, aşağıdaki eğitim gereksinimlerinden birini karşıladığınızı kanıtlamalısınız: Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Eğitim seviyeniz en az bir Amerikan lise diplomasına denktir.

VEYA

Son beş yıl içinde, en az iki yıl eğitim gerektiren bir meslekte en az iki yıl çalışmış olmanız gerekir.

Bu ön koşulların kanıtı, yalnızca bir piyango katılımcısı Green Card kazandığında ve kazandığında gereklidir. Bunlar değil sadece başvuru olduğunda gerekli.

GREEN KARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişine katılmak amacıyla internet üzerinden, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı web sitesi üzerinden başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir. Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.

GREEN KARD SON BAŞVURU TARİHİ NEDİR?

Green Kard'ın 2023 çekilişine katılabilmek için son başvuru tarihi 17 Ekim 2021'dir.

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