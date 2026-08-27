Spor salonunda kanlı infaz! Tetiğe peş peşe 16 kez bastı

Brezilya’nın São José dos Campos kentinde güpegündüz kan donduran bir infaz gerçekleştirildi. Rui Barbosa Bulvarı üzerinde bulunan bir spor salonunda salı günü öğleden sonra meydana gelen dehşet anları, tesisin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

TELEFONUYLA İLGİLENİRKEN HEDEF OLDU

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, saat 13.57 sularında resepsiyondaki koltukta oturup cep telefonuyla ilgilenen 33 yaşındaki Evandro Luiz Prudente, içeri giren kasklı saldırganın hedefi oldu. Doğrudan hedefine yönelen tetikçi, acımasızca peş peşe tetiğe bastı. Kanlı pusu sonrasında saldırgan, dışarıda kendisini bekleyen suç ortağıyla birlikte motosiklete binerek hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine saat 14.15'te salona ulaşan sağlık ekipleri, Prudente'nin yaşamını yitirdiğini teyit etti. Olay yeri inceleme ekipleri kurbanın etrafında tam 16 adet boş kovan tespit etti.

KAÇAN ŞÜPHELİLER KOMŞU EYALETTE YAKALANDI

Cinayetin hemen ardından geniş çaplı operasyon başlatan Sivil Polis ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Saldırganların kaçarken kullandığı motosiklet Monteiro Lobato Otoyolu kenarında terk edilmiş halde bulundu. Rio de Janeiro eyalet polisiyle yürütülen ortak koordinasyon neticesinde, cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen bir araç Itatiaia bölgesinde durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahısların üzerinde herhangi bir silaha rastlanmadığı aktarıldı.

KANLI İNFAZIN ARDINDAKİ NEDEN: TEFECİLİK VE TEHDİT

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdüren Cinayet Büro Amirliği, infazın ardındaki kirli perdeyi araladı. Soruşturma detaylarına göre, güpegündüz işlenen dehşet verici cinayetin arkasındaki asıl nedenin tefecilik ve tehdit iddiaları olduğu ortaya çıktı.