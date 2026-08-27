Nepal-Çin sınırında sel felaketi: 177 ölü, 826 kayıp

Nepal'in Çin sınırında meydana gelen taşkının yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 177'ye, kayıp durumdakilerin sayısı ise 826'ya yükseldi. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong'da ise 3 kişi yaşamını yitirdi, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişiden haber alınamadığı belirtildi. ABD Jeolojik Araştırma Kurumu (USGS) afetin deprem değil, "buzul çökmesi ve moloz akıntısı" sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Nepal ile Çin sınırında meydana gelen sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Nepal polisinden yapılan açıklamada, Bhotekoshi Nehri'ndeki taşkının ardından yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 165'e yükseldiği bildirildi. Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) ise 539'u turist olmak üzere 826 kişinin kayıp durumda olduğunu aktardı. Nepal ordusu, selden etkilenen bölgelerde arama kurtarma operasyonları için 2 bin askeri personel görevlendirdi. Çalışmalara ayrıca 3 bin 318 polis memuru da destek veriyor.

"Felakete deprem değil, buzul çökmesi yol açtı"

ABD Jeolojik Araştırma Kurumundan yapılan açıklamada ise selin deprem değil, "buzul çökmesi ve moloz akıntısı" nedeniyle meydana geldiği ve bu durumun da "aşağı havzada felaket niteliğinde etkilere" yol açtığı belirtildi. Açıklamada, "Yakındaki sismik istasyonların, uzun periyotlu sismik dalgaların ve uydu görüntülerinin ek analizleri, olayın aslında bir buzul çökmesi ve moloz akıntısı olduğunu ve herhangi bir depremin meydana gelmediğini belirlememizi sağladı" ifadeleri kullanıldı.

Çin'de 3 ölü, 558 kayıp

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong'da ise toprak kayması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 260'ı yabancı uyruklu olmak üzere 558 kişi kayboldu. Nepal tarafında meydana gelen sel ve toprak kaymasının Gyirong Limanı'nı vurduğu belirtildi.

Gyirong Limanı, Tibet'in ana dış ticaret limanı olarak biliniyor ve Çin'in Nepal ile olan ticaretinin büyük çoğunluğu buradan yapılıyor.

Nepal'e küresel yardım

Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve kuruluşlar, sel felaketinin ardından Nepal'e nakit para, yardım malzemeleri ve diğer yardımları göndermeye başladı. Çin'in Nepal Büyükelçiliği, Nepal'e acil yardım malzemeleri ve nakit yardımı gönderildiğini ifade etti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin "daha fazla yardım sağlamaya" hazır olduğunu belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise Hindistan'ın geçici barınaklar, battaniyeler, hijyen kitleri, lambalar ve ilaçlar da dahil olmak üzere 10 ton afet yardım malzemesi gönderdiğini duyurdu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ise Nepal Kızılhaç Derneği'nin sel felaketine müdahalesini desteklemek amacıyla 1.24 milyon dolar acil durum fonu ayırdığını aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı da Nepal'e afet müdahale danışmanı gönderdiğini ve 500 bin dolar değerinde fon sağladığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Nepal Ofisi, ilaçlar ve çok amaçlı çadırlar da dahil olmak üzere temel acil tıbbi malzemeler sağlandığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı