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Fener'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aziz Yıldırım onu da getiriyor

Fener'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aziz Yıldırım onu da getiriyor Haber Videosunu İzle
Fener'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aziz Yıldırım onu da getiriyor
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Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne yükselen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin 22 milyon euroya Al-Hilal'e sattığı Yusuf Akçiçek'i kiralık olarak geri getirmek için anlaşmaya yaklaştığı belirtildi.

  • Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i Al-Hilal'den bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
  • Yusuf Akçiçek'in 6 milyon euroluk yıllık ücretinin 3,5 milyon euroluk kısmını Fenerbahçe ödeyecek ve transferin tamamlanması halinde genç stoper bu hafta içinde İstanbul'a getirilecek.
  • Fenerbahçe altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olmuştu.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek Devler Ligi'ne yükselmesinin ardından transfer hareketliliği başladı.

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

YUSUF AKÇİÇEK İÇİN ANLAŞMA YAKIN

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in kiralık transferi için Al-Hilal ile uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki stoperi bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

MAAŞININ 3,5 MİLYON EUROSUNU FENERBAHÇE ÖDEYECEK

Haberde Yusuf Akçiçek'in 6 milyon euroluk yıllık ücretinin 3,5 milyon euroluk bölümünün Fenerbahçe tarafından karşılanacağı öne sürüldü. Transfer görüşmelerinin tamamlanması halinde genç savunmacının bu hafta içerisinde İstanbul'a getirilmesinin planlandığı aktarıldı.

22 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI

Fenerbahçe altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek, geçtiğimiz sezon 22 milyon euro bonservis bedeliyle Al-Hilal'e transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler böylece kısa süre önce önemli bir bonservis geliri elde ederek gönderdiği genç stoperi kiralık olarak yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

abi arabistandan değil alt yapıdan bulun çıkarın yusuf gibi nice çocuklar vardır.

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