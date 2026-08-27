Fener'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aziz Yıldırım onu da getiriyor

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek Devler Ligi'ne yükselmesinin ardından transfer hareketliliği başladı.

Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmaya hazırlandığı öne sürüldü.

YUSUF AKÇİÇEK İÇİN ANLAŞMA YAKIN

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Yusuf Akçiçek'in kiralık transferi için Al-Hilal ile uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde anlaşmaya yaklaştı. Sarı-lacivertlilerin 20 yaşındaki stoperi bir sezonluğuna kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.