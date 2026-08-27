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Lyonlu taraftar dolabı açınca şoke oldu

Lyonlu taraftar dolabı açınca şoke oldu Haber Videosunu İzle
Lyonlu taraftar dolabı açınca şoke oldu
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Fransa'da yaşayan bir Fenerbahçe taraftarı, Lyon zaferinin ardından Lyonlu iş arkadaşına sürpriz yaptı. Arkadaşının dolabını Fenerbahçe ve Matteo Guendouzi posterleriyle kaplayan sarı-lacivertli taraftarın yaptığı şaka dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından Fransa'da dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Fransa'da yaşayan bir Fenerbahçe taraftarı, Lyon'u destekleyen iş arkadaşına unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

DOLABINI FENERBAHÇE POSTERLERİYLE KAPLADI

Sarı-lacivertli taraftar, Lyonlu iş arkadaşının dolabına Fenerbahçe ve Matteo Guendouzi posterleri yapıştırdı. İş yerine gelen Lyon taraftarı, dolabını açtığında karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

GUENDOUZI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Şakada özellikle Guendouzi posterlerinin kullanılması dikkat çekti. Fransız futbolcu, Lyon karşılaşmasının ardından rakip tribünlerle yaşadığı gerilim ve kutlamasıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Fenerbahçe taraftarının Lyon zaferinin ardından iş arkadaşına hazırladığı sürpriz, iki takım arasındaki karşılaşmanın Fransa'daki yankılarından biri oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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