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Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı

Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna evinde silahlı saldırı
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Eski Bakan ve Trabzonspor’un merhum başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, Bebek’teki evinde silahlı saldırıya uğradı. Her iki bacağına toplam 3 kurşun isabet eden Yılmaz ameliyata alınırken, sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Polis, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

  • Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor'un merhum başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul Bebek'teki evinde silahlı saldırıya uğradı.
  • Saldırıda her iki bacağına üç kurşun isabet eden Soner Yılmaz, hastanede başarılı bir ameliyat geçirdi ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.
  • Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzon spor'un merhum başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'teki evinde silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın ameliyata alındığı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

BEBEK'TEKİ EVİNDE SİLAHLI PUSU

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, siyaset ve spor dünyasının tanınmış isimlerinden merhum Mehmet Ali Yılmaz'ın oğlu Soner Yılmaz, evinde bulunduğu sırada henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya hedef oldu. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ BACAĞINA ÜÇ KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırı sırasında her iki bacağına toplam üç kurşun isabet eden Soner Yılmaz, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından acilen hastaneye kaldırıldı. Dün gece saatlerinde acil olarak ameliyata alınan Yılmaz'ın operasyonunun başarılı geçtiği ve mevcut sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri, saldırgan veya saldırganların yakalanması ve olayın arkasındaki nedenlerin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

 MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, 21 Ekim 1948 yılında Of'ta dünyaya geldi. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi.

Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmıştır. Evli ve beş çocuk babasıdır.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonu'nda havuz sistemini düzenledi. Medya alanında da yatırımları vardır. İnternet üzerinden yayın yapan "TVem" kanalı, Trabzon'da eskiden yayın yapan Zigana TV ve Zigana FM, Karadeniz, Türk Sesi gibi medya kuruluşları kendisine aitti.

Mehmet Ali Yılmaz, 24 Nisan 2024 tarihinde hayatını kaybetti. 

Kaynak: Haberler.com
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