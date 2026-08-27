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Fenerbahçe'nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü

Fenerbahçe'nin Lyon zaferinde dikkat çeken görüntü
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Fenerbahçe'nin Lyon'u mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından yapılan kutlamalarda Dorgeles Nene ile Romelu Lukaku'nun görüntüsü dikkat çekti. Nene'nin takım arkadaşı Lukaku'nun sırtına çıktığı anlar, sarı-lacivertli takımdaki arkadaşlık ortamını yansıtan karelerden biri oldu.

Fenerbahçe'nin Lyon karşısında aldığı galibiyetin ardından sarı-lacivertli futbolcular büyük sevinç yaşadı. Şampiyonlar Ligi'ne yükselmenin mutluluğunu birlikte yaşayan futbolcuların kutlamalarından dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı.

NENE, LUKAKU'NUN SIRTINA ÇIKTI

Kutlamalar sırasında Dorgeles Nene'nin Romelu Lukaku'nun sırtına çıktığı görüldü. İki futbolcunun neşeli halleri, takım içindeki arkadaşlığı gözler önüne serdi. Görüntüler binlerce kez beğeni alırken, Nene'nin Lukaku'nun sırtındaki hali dikkat çekti.

"NENE, SENİN NE İŞİN VAR LUKAKU'NUN TEPESİNDE?"

Görüntülere yapılan yorumlarda iki futbolcu arasındaki samimi anlar öne çıktı. Bazı taraftarlar, "Nene, senin ne işin var Lukaku'nun tepesinde?" ifadeleriyle esprili yorumlarda bulundu. Lyon zaferinin ardından ortaya çıkan bu görüntü, Fenerbahçeli futbolcuların Şampiyonlar Ligi sevincinin renkli anlarından biri oldu.

O anlardan kareler:

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