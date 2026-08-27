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Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti

Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
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Yeni Parti'nin yurt gezilerinde kullanacağı parti otobüslerinden ilki giydirildi. Otobüsün üzerindeki ifadeler ise dikkat çekti.

Yeni Parti'nin yurt gezilerinde kullanacağı parti otobüslerinden ilki giydirildi. Otobüsün üzerindeki sözler ise dikkat çekti. Otobüsün arkasında, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bir saha ziyaretinde kendisine "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" diyen kadın ile Özel'in fotoğrafı ve sözleri yer alırken, "Teyzem sağ olsun" yazdığı görüldü.

İLK OTOBÜS YARIN KULLANILACAK

Yeni Parti'nin ilk parti otobüsü hazırlandı. Otobüsüm ilk olarak Yeni Parti Genel Başkan Özgür Özel'in yarın saha çalışması yapacağı Kocaeli'de kullanılacağı öğrenildi.

OTOBÜSÜN ARKASINDAKİ İFADEYE DİKKAT

Otobüse Özel'in fotoğrafı ve "Türkiye'nin Yeni Partisi" yazısı giydirildi. Otobüsün arkasına ise Özel'in 29 Haziran'daki İzmir Bayındır ziyareti sırasında Ayşe Yaylacık isimli kadının, "Sana otobüs de alacağız bina da yapacağız" sözleri ve Özel ile Yaylacık'ın fotoğrafı yer aldı.

Fotoğrafın üstüne ise "Teyzem sağ olsun" yazdığı görüldü.

Kaynak: ANKA
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