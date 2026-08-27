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İtalya'da uçuş faciayla bitti! Kablolara çarpıp alev aldılar: 2 ölü

İtalya'da uçuş faciayla bitti! Kablolara çarpıp alev aldılar: 2 ölü Haber Videosunu İzle
İtalya'da uçuş faciayla bitti! Kablolara çarpıp alev aldılar: 2 ölü
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İtalya'nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinde iki kişilik gyrocopter, Campliccioli Barajı'na ulaşım sağlayan kablo hattına çarptıktan sonra alev aldı. Campliccioli Gölü kıyısına düşen hava aracındaki 2 kişi hayatını kaybetti. Yangına karadan ve havadan müdahale edilirken, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

  • İtalya'nın Piedmont bölgesindeki Antrona Schieranco'da iki kişilik bir gyrocopter, Campliccioli Barajı yakınlarında Enel'e ait kablo hattına çarptı ve alev aldı.
  • Kontrolden çıkan hava aracı Campliccioli Gölü kıyısına düştü ve içindeki iki kişi hayatını kaybetti.
  • Kaza saat 11.30 sıralarında meydana geldi; ölenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

İtalya'da hava faciası yaşandı. Ülkenin kuzeyindeki Piedmont bölgesinde uçuş yapan iki kişilik bir gyrocopter, baraj bölgesindeki kablo hattına çarptı. Çarpmanın ardından alev alan hava aracı göl kıyısına düşerken, içindeki iki kişi yaşamını yitirdi.

KABLOLARA ÇARPTIKTAN SONRA ALEV ALDI

Kaza, Antrona Schieranco bölgesinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki kişilik gyrocopter, Campliccioli Barajı yakınlarında uçuş yaptığı sırada Enel'e ait kablo hattına çarptı.

Baraja ulaşım amacıyla kullanılan hattın kablolarına çarpan hava aracı, kazanın hemen ardından alev aldı.

Kontrolden çıkan gyrocopter daha sonra Campliccioli Gölü kıyısındaki alana düştü.

UÇAKTAKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda hava aracında bulunan iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden kişilerin kimliklerine ilişkin mevcut bilgilerde herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Ali Kemal İsmailoğlu
Ali Kemal İsmailoğlu
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