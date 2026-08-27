Türkiye'nin tarihi tokadı sonrası İsrail'de yas var

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin kendini feshederek Suriye ordusuna katılma kararı alması İsrail'de deprem etkisi yarattı. İsrail basını gelişmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir stratejik zaferi ve Tel Aviv yönetimine indirilmiş ağır bir darbe olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü kararlı diplomasi ve sahadaki baskılar, Orta Doğu’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı. Terör örgütü YPG/SDG'nin silahlı unsurlarını lağvederek Suriye resmi ordusuna entegre olmayı kabul etmesi, İsrail güvenlik bürokrasisi ve basınında geniş yankı uyandırdı.

"İSRAİL İÇİN BİR TOKAT NİTELİĞİNDEDİR"

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Maariv gazetesinde askeri analist Avi Aşkenazi imzasıyla yayımlanan analizde, Türkiye'nin bölgedeki oyun değiştirici rolüne dikkat çekildi. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sahasında “çok büyük bir diplomatik ve askeri başarıya imza attığı” vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "Kuzey Suriye’deki bu hamle, İsrail için stratejik bir tokat niteliğindedir. Tel Aviv'in bölgedeki tüm hesapları çöktü."

11 YIL SONRA GELEN ZAFER

Gelişme, Erdoğan’ın 2015 yılında dile getirdiği "Bedeli ne olursa olsun, Suriye’nin kuzeyinde, Türkiye’nin güneyinde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz" sözlerinin sahadaki kesin zaferi olarak yorumlandı.

PANİK HAVASI HAKİM

İsrail’in Suriye’deki Ebu ez-Zuhur üssüne düzenlediği saldırının ardından İsrail medyasını ve güvenlik çevrelerini panik havası kapladı. Siyasi vizyonsuzluk nedeniyle yedi farklı cephede birden savaşmak zorunda kalan ve açık hedef haline gelen Tel Aviv yönetiminin çaresizliği gözler önüne serildi.

"TÜRKİYE DÜŞMAN DEĞİL, GÜÇLÜ BİR AKTÖR"

İsrail güvenlik çevrelerinin, yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye'yi artık "doğrudan bir düşman değil, çatışma halindeki güçlü bir bölgesel aktör" olarak tanımlamaya başladığı ve Tel Aviv'in bölgedeki yalnızlığının derinleştiği kaydedildi.

MSB'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Öte yandan SDG/YPG'nin kendini feshetmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlık, örgütün açıkladığı karara ilişkin açıklamasında "SDG’nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile 'Tek Devlet, Tek Ordu' anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.