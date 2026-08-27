Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin 2023 yılında Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı Hırvat file bekçisi, kariyerine Barcelona'da devam edecek. Barcelona, 31 yaşındaki kaleciyi kadrosuna kattığını açıklarken Fenerbahçe de transferi resmen duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic."