Haberler

Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti

Şampiyonlar Ligi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık! Dünyanın en büyüğüne gitti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, 31 yaşındaki Hırvat kalecinin kalıcı transferi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

  • Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Barcelona'ya kalıcı transferi konusunda anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.
  • Livakovic, Fenerbahçe formasıyla iki sezonda toplam 74 karşılaşmada görev yaptı.
  • 31 yaşındaki kaleci, 2025-26 sezonunun ilk yarısında Girona'da, ikinci yarısında Dinamo Zagreb'de kiralık oynadıktan sonra Barcelona'ya transfer oldu.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin 2023 yılında Dinamo Zagreb'den kadrosuna kattığı Hırvat file bekçisi, kariyerine Barcelona'da devam edecek. Barcelona, 31 yaşındaki kaleciyi kadrosuna kattığını açıklarken Fenerbahçe de transferi resmen duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 2023 yılında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Dominik Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Livakovic."

74 KEZ FENERBAHÇE KALESİNİ KORUDU

Profesyonel kariyerine NK Zagreb'de başlayan Livakovic, 2015 yılında Dinamo Zagreb'e transfer oldu. Hırvat ekibinde 292 karşılaşmada kaleyi koruyan deneyimli file bekçisi, 2023 yılında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Livakovic, sarı-lacivertli formayla geçirdiği iki sezonda toplam 74 karşılaşmada görev yaptı.

İSPANYA'YA GERİ DÖNDÜ

Hırvat kaleci, 2025-26 sezonunun ilk yarısını LaLiga ekiplerinden Girona'da kiralık olarak geçirdi. Sezonun ikinci yarısında ise eski takımı Dinamo Zagreb'e kiralandı. Fenerbahçe ile yollarını kalıcı olarak ayıran 31 yaşındaki kaleci, Barcelona'ya transfer olarak yeniden İspanya'ya döndü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin 'faili meçhul' başvurusu reddedildi

Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Ailenin başvurusuna ret
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de ilkler peş peşe geliyor: Kürtçe, seçmeli ders olacak

Suriye'de ilkler peş peşe geliyor: Seçmeli ders olacak
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı!

Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik mezar bulundu

AİGEAİ’DE TARİH GÜN YÜZÜNE ÇIKTI: 10 HELLENİSTİK MEZAR BULUNDU
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı

2 gündür yaşam savaşı veren minik Halil'den acı haber
Evinin çatısını tamir ederken beton zemine çakılan Ercan hayatını kaybetti

2. kattan düşen adamdan kahreden haber
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın