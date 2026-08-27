Saat paylaşımı gündem olmuştu! AK Partili Mahmut Mert Çelik affını istedi

Ak Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik'in lüks marka saat paylaşımı tartışmalara neden olmuştu. Çelik'in "Kıymetli ağabeyim Mehmet Kalyoncu'ya teşekkür ederim" notuyla paylaştığı saatin değerinin yaklaşık 850 bin TL olduğu öne sürüldü. Tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran Çelik, görevinden affını istediğini açıkladı. Çelik, ayrıca hediyeyi veren kişinin Kalyon Holding yöneticisi Mehmet Kalyoncu olmadığını belirtti.

LÜKS SAATİ "TEŞEKKÜR EDERİM" NOTUYLA PAYLAŞMIŞTI

Mahmut Mert Çelik, lüks marka bir saatin fotoğrafını hesabından paylaşarak, "Kıymetli ağabeyim Mehmet Kalyoncu'ya teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından saatin fiyatı da tartışma konusu oldu.

TEPKİLERİN ARDINDAN GÖREVİNDEN AFFINI İSTEDİ

Yaşananların ardından Mahmut Mert Çelik'ten görevine ilişkin de açıklama geldi. AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden affını istediğini duyuran Çelik, tartışmaların ardından görevinden ayrılma kararı aldı.

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, affını istediğini bu sözlerle duyurdu:

"Bugün sosyal medyada gündem olan paylaşımım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

İsim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebep olan kişi, İzmir'de iç mimar olarak projelerini yürüttüğüm müteahhit Mehmet Kalyoncu'dur.

Tüm bu gerçeklere rağmen, eksik ifademden kaynaklanan bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple, yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum.

İstemeden de olsa böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal verdiğim ve kamuoyunu meşgul ettiğim için herkesten özür ve helallik dilerim. AK Parti aileme canla başla hizmet etmeye devam edeceğim."