Google Doodle'da "Öğretmenler Günü" kutlandı! Arkadaşa Öğretmenler Günü mesajları, öğretmene güzel öğretmenler günü sözleri ve şiirleri

Google Doodle'da "Öğretmenler Günü" kutlanmakta. Öğretmenler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Öğretmenler Günü ne zamandan beri kutlanıyor? 2020 Öğretmenler Günü mesajları, resimli öğretmenler günü mesajları, sözleri, şiirleri, yazıları nelerdir? İşte Koronavirüs gölgesinde kutlanan 2020 Öğretmenler Günü ile ilgili ayrıntılar...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ GOOGLE DOODLE'DA!

Öğretmenler Günü Doodle ekranına kapak oldu.



Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Öğretmenler Günü kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Öğretmenler Günü gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haber dar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.Google Doodle'da "Öğretmenler Günü" kutlandı!

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her yıl 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler günü, 1981 yılında resmi olarak ortaya çıktı. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda verdi ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesinin yayımlanması ile resmi hale geldi.

Atatürk'ün 100. doğum gününde, her yıl "başöğretmen" oluşunun yıl dönümünde ülke çapında, Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü kutlamaları, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi ve Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilmeye başladı.

5 EKİM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDİR?

Türkiye'de 24 Kasım günü kutlanan Öğretmenler Günü, dünyanın dört yanında farklı tarihlerde kurtlanıyor. Birçok ülkede 1994'ten beri 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) 28 Şubat günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ

Eğitim ve öğretimin koronavirüs nedeniyle zorlu geçtiği şu dönemlerde gelecek nesillerin başkahramanları öğretmenleri, yılda bir defa da olsa mutlu etmek, yüzlerini güldürmek için 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde çeşitli hediye ve sürprizlerle bu özel günlerini kutlamak öğretmenler için ayrıca heyecan ve mutluluk verici. Her yıl olduğu gibi erkek öğretmenler için kravat, cüzdan, mendil, anahtarlık, kol saati hediye edilebilirdi ama bu sene pandemi nedeniyle öğretmenlerinize resimli bir mesaj veya sesli bir mesaj göndermeniz öğretmenlerinizi daha çok sevindirecektir. Kadın öğretmenlerimiz için ise; fular, makyaj malzemesi, çiçek, bere, yastık, takı, çanta gibi hediyeler olabilirdi ama koronavirüs nedeniyle onlarda bir dahaki seneye öğretmenleriniz için güzel hediyeler olabilir. Kadın öğretmenleriniz için yine koronavirüs nedeniyle sesli veya görüntülü bir mesaj iletmeniz onları bu zamanda daha çok mutlu edecektir.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Türkiye Cumhuriyeti, çağı, bilimin ışığında sizlerin gayreti ile yakalayacaktır.

Öğretmenler gününüz kutlu olsun.Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

7 Ayrı ülkeden 77 çeşit arı gelse 777 çiçeğe konsa hiçbiri sizin kadar olamaz öğretmenim.

Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum derler. Ben sizin kırk yıl değil ölünceye kadar köleniz olurum… Öğretmenler gününüz kulu olsun.

Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmenlerdir. (M. Kemal Atatürk)

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun!

Öğretmenim içimdeki değerleri keşfedip bana cesaret vererek benim ben olmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Gününüzü içtenlikle kutlarım.

Öğretmenlik tünelin ucundaki ışığa benzer. Sizi aydınlığa çıkaracak olan odur size düşen tünelden çıkmayı başarmak. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Güvenle emanet edildiğimiz 2. Ailemizdir onlar, iyi ki varlar. Öğretmenler günü kutlu olsun.

Yeri geldi okulda anne/baba, yeri geldi bir arkadaş oldunuz bana öğretmenim. Öğretmenler gününüzü en içten dileklerimle kutlarım.

Tüm fedakar ve üretken öğretmenlerimizin bu değerli gününü içtenlikle kutluyorum.

Milletleri kurtaran yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bulunduğun zamanda değil; yıllar sonra öğrencilerin birer yetişkin olduğunda duruşunla, davranışlarınla ve onlara kattıklarınla hala taktirle anılıyorsan ve saygıyla hatırlanıyorsan işte o zaman öğretmenliğin amacına ulaşmış demektir. Öğretmenim, bu mutlu gününüzde size sağlık ve mutluluklar diler, ellerinizden öperim.

Öğretmen, geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez. Üzerimde emeği olan bütün öğretmenlerimin öğretmenler gününü en içten dileklerle kutluyorum.

Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmen bir kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Nice öğretmenler günlerine…

Gün geçtikçe değeri artan, geleceğin pırlantalarını yetiştiren fedakar tüm öğretmenlerin günü kutlu olsun.

Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Gününüz kutlu olsun sevgili öğretmenlerim.

Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç öğretmenlerimizdir.

Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Öğretmenler! Cumhuriyet sizden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Şayet siz olmasaydınız, dünyanın en eksik insanlarında birisi olurdum. Bana hayattaki güzel şeyleri gösterip, bugünkü halime gelmemin en büyük destekçisi oldunuz. Yüzünüzdeki o güzel gülümseme hiçbir zaman kaybolmaz umarım. İyi ki varsınız öğretmenim.

Bir öğretmen olmaktan fazlası oldunuz benim için. Bir dost, bir destekçi kısacası her şey oldunuz. Bana verdiğiniz destekleri asla unutmayacağım. Hayat boyu mutlu olmanız dileğiyle. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Okula gelmenin en zor olduğu günlerde bile sizin dersiniz için koşa koşa gelirdim. Siz adeta sınıf üzerinde açan bir güneştiniz ve ışığınız ile bizleri aydınlattınız. En özel gününüz, öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Bize bugünkü halimize gelebilmemiz için verdiğiniz ilhamı olmasaydı şu an kesinlikle bambaşka birisi olurdum. İyi ki bizi koruyup, desteğiniz verdiğiniz. Nice mutlu öğretmenler günleri görmeniz dileğiyle

"Senin gibi bir hocaya sahip olmak bir nimettir. Dünyamı değiştirdiğin için teşekkürler"

"Çocuğumun ikinci ebeveyni ve harika bir akıl hocası olduğun için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun!"

"Sen kıvılcımsın, ilhamın, rehberin, hayatımın mumu. Benim öğretmenim olduğunuz için çok müteşekkirim."

"Eğitim bir kova doldurmak değil, ateş yakmaktır".

"İyi öğretim, doğru cevap vermekten çok doğru soru vermekten ibarettir"

"Hatırlayalım: Bir kitap, bir kalem, bir çocuk ve bir öğretmen dünyayı değiştirebilir."

"Siz çocuklarınızın yaşayan oklar olarak gönderildiği yaylarsınız."

"En iyi öğretmenler kitaptan değil yürekten öğretir. Harika bir öğretmen olduğun için teşekkürler."

Bize masallarda anlatılan koruyucuların hep birer melek ya da şövalye olduğunu söylemişlerdi. Ancak her birisi yanılmış. Çünkü gerçekten bizleri koruyan ve olduğumuz insan haline getiren kişi siz olduğunuz. Size olan minnettarlığımı ifade etmeye yetecek bir kelime bulamıyorum. Gününüz kutlu olsun, yüzünüzdeki neşe hiç eksik olmasın.

Bana öğrettiğiniz en önemli dersler müfredatta olan şeyler değildi. Hayata yönelik öğrettiklerinizdi. Bugün iyi ve başarılı bir insan olabildiysem bu sizin sayenizde oldu. Öğretmenler gününüzde mutluluğunuzun daim olmasını diliyorum…

Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü bu sene hem öğrenciler için hemde öğretmenler için koronavirüs nedeniyle üzücü bir sene oldu. Öğrenciler bu sene öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlamak için hazırlıklar yapıyor. Hayatımızın her kesimine hitap eden değerli öğretmenlerimiz için milyonlarca öğrenci şiir ve kutlama mesajlarını araştırmaya başladı. İşte en güzel Öğretmenler Günü şiirleri

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

ÖĞRETMENİM-2

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

CANIM ÖĞRETMENİM!

Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,

Yazar eyledin sen tutmaz elimi

Bize mi adadın öğretmenim kendini,

Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,

İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,

Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,

Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,

Sen üzülme solmasın hiç cemalin,

Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,

Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,

Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,

Bizim çilemizi hep sen çekersin,

Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,

Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,

Ben de bir gün öğretmen olursam,

Canım öğretmenim önümde bir örneksin

GÜL YILMAZ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

Daha küçükken, bana okuma yazma öğrettin

Başarılı olmam için, daima çaba sarf ettin

Öğrencilerin geleceği için, hep eridin bittin

Geçimini sağlamak için, neden? pazara gittin

Yetkililer niçin? Elinizden tutmuyor, öğretmenim

Sınıflarda yine mutlu olan, öğretmenim benim

Ülkemin geleceği için, diyordun kutsaldır tenim

Yine diyordun yeter ki, cehaleti hep yeneyim

Saygı değer öğretmenim, canım benim bir tanem

Bizlere verdiğin bilgilerle, hep neşe dolsun hanem

Öğretmenlerinize saygı duyun derdi, biricik annem

Bizlere verdiğin ilhamla, takdirle gelirdi karnem

Sizlere ne kadar şiirler yazsak, hakkınızı ödeyemeyiz

Ülkemin geleceğine yön verensiniz, sizden vazgeçemeyiz

Verdiğiniz emeğinizin karşılığını, kimseye veremeyiz

Kesinlikle bütün öğretmenler gereksizdir, diyemeyiz

24.11.2010

Fikret Gürsoy

ARAŞTIRMACI-YAZAR-ŞAİR-PROGRAMCI

Yirmi Dört Kasım Öğretmenler Günü

Tam bundan otuz yıl önce

Babam elimden tutup, zil dersi bölünce

Sınıfa girdi, öğretmeni görünce

Dedi: eti senin, kemiği benim, gönlümce

İşte O zaman, ilk defa öğretmenle tanıştım

Sınıftaki arkadaşlarımla, kaynaştım

Alfabeyi, öğretmenimden alıştım

Okumayı, yazmayı, Onun sayesinde çalıştım

Bizleri topluma kazandıran, Öğretmenim

Haklarınız, hiçbir zaman ödenmez, canım benim

Dersten çıkıp, pazarcılık yaptığınızda, kendimi yerim

Öğretmenimin maaşına, niye zam yapılmıyor? derim

Sizler tek, yirmi dört kasımda, hatırlanmamalısınız

Öğretmenler gününde, çiçeklerle unutulmamalısınız

Bende, bir zamanlar öğretmendim, bari sizler kutlanmalısınız

24 Kasım, benim doğum günüm, bari bu günde unutulmamalısınız.

24.11.2009

Fikret Gürsoy

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