Gezegen isimleri nelerdir? Gezegenlerin özellikleri nelerdir?

Dünya'da şimdiye kadar bilinen gezegen sayısı 8'dir. Yeni araştırmalara sonucu dokuzuncu bir gezegenin daha olduğu ortaya çıktı. Peki, gezegenler nedir. Gezegen isimleri nelerdir? Gezegenlerin özellikleri nelerdir?

1930'da Plüton'un keşfinden bu yana çocuklar, güneş sisteminin dokuz gezegeni olduğunu öğrenerek büyüdüler. Tüm bunlar, 1990'ların sonlarında, astronomların Pluto'nun gerçekten bir gezegen olup olmadığını tartışmaya başlamasıyla değişti. Son derece tartışmalı bir kararla , Uluslararası Astronomi Birliği 2006 yılında Plüton'u "cüce gezegen" olarak belirlemeye karar verdi ve güneş sisteminin gerçek gezegenlerinin listesini sadece sekize indirdi. Peki, gezegenler nedir. Gezegen isimleri nelerdir? Gezegenlerin özellikleri nelerdir?

Ancak gökbilimciler, 20 Ocak 2016'da varlığının matematiksel kanıtı ortaya çıktıktan sonra, gerçek bir dokuzuncu gezegen olan güneş sistemimizdeki olası başka bir gezegeni arıyorlar. Sözde "Gezegen Dokuz", aynı zamanda "Gezegen X" olarak da adlandırılıyor. Dünya'nın kütlesinin yaklaşık 10 katı ve Plüton'un kütlesinin 5.000 katı olduğuna inanılıyor.

Güneş sistemindeki gezegenlerin güneşe en yakın başlayıp dışarıya doğru çalışma sırası şu şekildedir: Merkür , Venüs , Dünya , Mars , Jüpiter , Satürn , Uranüs , Neptün ve ardından olası Gezegen Dokuz.

Plüton'u dahil etmekte ısrar ederseniz , listede Neptün'ün ardından gelir. Plüton gerçekten bir çıkış yolu ve çılgınca eğimli, eliptik bir yörüngede (indirgenmesinin birkaç nedeninden ikisi).

GEZEGENLER

Güneşe en yakın dört gezegen - Merkür, Venüs, Dünya ve Mars - yüzeyleri kayalık olduğu için genellikle " karasal gezegenler " olarak adlandırılır. Plüton ayrıca donmuş olsa da kayalık bir yüzeye sahiptir, ancak hiçbir zaman dört karasal ile gruplandırılmamıştır.

Dört büyük dış dünya - Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün - karasal gezegenlere göre muazzam büyüklükleri nedeniyle bazen Jovian veya "Jüpiter benzeri" gezegenler olarak adlandırılır. Ayrıca gökbilimciler bazılarının veya hepsinin katı çekirdeklere sahip olabileceğine inanmasına rağmen, çoğunlukla kayalık yüzeylerden ziyade hidrojen, helyum ve amonyak gibi gazlardan yapılırlar. Jüpiter ve Satürn bazen gaz devleri olarak adlandırılırken, daha uzaktaki Uranüs ve Neptün'e buz devleri takma adı verilmiştir. Gezegen Topluluğu'na göre , bunun nedeni, Uranüs ve Neptün'ün daha atmosferik suya ve gezegenlerin soğuk koşullarında bulutlara kristalleşen metan, hidrojen sülfür ve fosfen gibi diğer buz oluşturan moleküllere sahip olmasıdır.. Perspektif açısından, ABD Ulusal Tıp Kütüphanesine göre metan eksi 296 Fahrenheit'te (eksi 183 santigrat derece) kristalleşiyor .

GEZEGENLER NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NEDİR?

İAÜ tanımlayan bir organ olarak gerçek bir gezegen çevrelerinde bu güneş başka nesnenin uydu olmadan; kendi yerçekimi tarafından yuvarlanacak kadar büyüktür (ancak bir yıldız gibi nükleer füzyona girmeye başlayacak kadar büyük değildir); ve yörüngedeki diğer cisimlerin çoğundan "mahallesini temizledi"

Ancak bu kısıtlayıcı tanım, neyin bir gezegen olarak kabul edilip edilmemesi gerektiğini izole etmeye yardımcı oldu - gökbilimciler güneş sisteminde gittikçe daha fazla gezegen benzeri nesne keşfettikçe ortaya çıkan bir sorun. Plüton, kesilmeyen bedenler arasındaydı ve cüce gezegen olarak yeniden sınıflandırıldı.

Plüton ile ilgili sorun, küçük boyutu ve sıra dışı yörüngesinin yanı sıra, mahallesindeki enkazları temizlememesi - Kuiper Kuşağı'ndaki diğer birçok nesneyle alanını paylaşmasıdır. Yine de, Plüton'un indirilmesi tartışmalı olmaya devam ediyor

IAU gezegen tanımı ayrıca, Eris , Haumea ve Makemake gibi Kuiper Belt nesneleri de dahil olmak üzere diğer küçük, yuvarlak dünyaları cüce gezegen kategorisine koydu .

Mars ile Jüpiter arasındaki Asteroid Kuşağında bulunan yuvarlak bir nesne olan Ceres de botu aldı. Ceres, 1801'de keşfedildiğinde bir gezegen olarak kabul edildi, ancak daha sonra bir asteroit olduğu kabul edildi. Bu hala tam olarak uymuyordu çünkü diğer asteroitlerden çok daha büyük (ve daha yuvarlaktı). Gökbilimciler bunun yerine 2006 yılında onu bir cüce gezegen olarak kabul ettiler, ancak bazı gökbilimciler Ceres'i 10. gezegen olarak görmeyi seviyorlar (Nibiru veya Gezegen X ile karıştırılmamalıdır ).

Aşağıda, güneş sistemimizdeki güneşe en yakın olandan güneşten en uzağa doğru hareket eden sekiz gerçek gezegenin kısa bir özeti bulunmaktadır :

Merkür

Sadece 88 günde güneşin etrafında dönen Merkür, güneşe en yakın gezegendir ve aynı zamanda Dünya'nın ayından biraz daha büyük olan en küçüğüdür. Güneşe çok yakın olduğu için (Dünya ile güneş arasındaki mesafenin yaklaşık beşte ikisi), Merkür, gündüz ve gece sıcaklıklarında dramatik değişiklikler yaşar: Gündüz sıcaklıkları 450 ° C'ye ( 840 ° C) ulaşabilir . kurşun eritmek. Bu arada gece tarafında, sıcaklık eksi 290 F'ye (eksi 180 C) düşer.

Merkür çok ince bir oksijen, sodyum, hidrojen, helyum ve potasyum atmosferine sahiptir ve gelen meteorları parçalayamaz, bu nedenle yüzeyi, tıpkı ay gibi kraterlerle işaretlenmiştir. NASA'nın MESSENGER uzay aracı , dört yıllık görevi boyunca gökbilimcilerin beklentilerine meydan okuyan inanılmaz yeni keşifler ortaya çıkardı. Bu bulgular arasında, Merkür'ün kuzey kutbunda su buzu ve donmuş organik bileşiklerin keşfi ve volkanizmanın gezegenin yüzeyini şekillendirmede önemli bir rol oynadığı da vardı.

Keşif: Eski Yunanlılar tarafından bilinir ve çıplak gözle görülebilir

Roma tanrılarının habercisi olarak adlandırıldı

Çap: 3.031 mil (4.878 km)

Yörünge: 88 Dünya günü

Gün: 58.6 Dünya günü

NASA Güneş Sistemi Keşfi: Merkür

Venüs

Güneşten ikinci gezegen olan Venüs, Dünya'nın ikizidir. Atmosferinin altındaki radar görüntüleri, yüzeyinde çeşitli dağlar ve volkanların bulunduğunu ortaya koymaktadır. Ancak bunun ötesinde, iki gezegen daha farklı olamazdı. Sülfürik asit bulutlarından oluşan kalın, zehirli atmosferi nedeniyle Venüs, sera etkisinin aşırı bir örneğidir. Kavurucu sıcak, hatta Merkür'den bile daha sıcak. Venüs'ün yüzeyindeki ortalama sıcaklık 465 C'dir. 92 barda, yüzeydeki basınç sizi ezer ve öldürür. Ve garip bir şekilde, Venüs doğudan batıya yavaşça dönüyor, diğer gezegenlerin çoğunun tersi.

Yunanlılar, Venüs'ün biri sabah, diğeri akşam olmak üzere iki farklı nesne olduğuna inanıyorlardı. Genellikle gökyüzündeki herhangi bir nesneden daha parlak olduğu için, Venüs birçok UFO raporu oluşturmuştur.

Keşif: Eski Yunanlılar tarafından bilinir ve çıplak gözle görülebilir

Roma aşk ve güzellik tanrıçası için adlandırıldı

Çap: 7.521 mil (12.104 km)

Yörünge: 225 Dünya günü

Gün: 241 Dünya günü

Dünya

Güneşten üçüncü gezegen olan Dünya, gezegenin üçte ikisinin okyanusla kaplı olduğu bir su dünyasıdır. Yaşamı barındırdığı bilinen tek dünya. Dünya'nın atmosferi nitrojen ve oksijen bakımından zengindir. Dünya'nın yüzeyi, ekvatorda kendi ekseni etrafında saniyede 1.532 fit (saniyede 467 metre) - 1.000 mil/ saatten (1.600 km/ saat) biraz daha fazla - dönüyor. Gezegen, saniyede 18 milden (saniyede 29 km) daha fazla hızla güneş etrafında dolanır.

İsim, Almanca "zemin" anlamına gelen "Die Erde" den gelmektedir.

Çap: 7,926 mil (12,760 km)

Yörünge: 365,24 gün

Gün: 23 saat 56 dakika

Mars

Güneşten dördüncü gezegen Mars'tır ve burası tozla kaplı, çöl benzeri soğuk bir yerdir. Bu toz, gezegene ikonik kırmızı rengini veren demir oksitlerden yapılmıştır. Mars, Dünya ile benzerlikler paylaşıyor: Kayalık, dağları, vadileri ve kanyonları ve yerel kasırga benzeri toz şeytanlarından gezegeni saran toz fırtınalarına kadar değişen fırtına sistemlerine sahip.

Önemli bilimsel kanıtlar, Mars'ın milyarlarca yıl önce bir noktada çok daha sıcak ve nemli bir dünya olduğunu gösteriyor. Nehirler ve hatta okyanuslar vardı . Mars'ın atmosferi yüzeyde herhangi bir süre sıvı su bulunamayacak kadar ince olmasına rağmen , daha ıslak olan Mars'ın kalıntıları bugün hala var. Kaliforniya büyüklüğündeki su buzu tabakaları, Mars yüzeyinin altında yatıyor ve her iki kutupta da donmuş suyun bir kısmında yapılmış buzullar var. Temmuz 2018'de bilim adamları, güney kutbunun buz örtüsünün yüzeyinin altında bir sıvı göl kanıtı bulduklarını ortaya çıkardılar. Kızıl Gezegendeki kalıcı bir su kütlesinin ilk örneğidir.

Bilim adamları ayrıca eski Mars'ın bakteri ve diğer mikroplar gibi yaşamı destekleyecek koşullara sahip olduğunu düşünüyor. Kızıl Gezegende bu geçmiş yaşamın işaretlerinin - ve hatta mevcut yaşam biçimlerinin bile olasılığının - var olabileceğini umuyoruz.

Keşif: Eski Yunanlılar tarafından bilinir ve çıplak gözle görülebilir

Roma savaş tanrısı için adlandırıldı

Çap: 4.217 mil (6.787 km)

Yörünge: 687 Dünya günü

Gün: Birden fazla Dünya günü (24 saat, 37 dakika)

NASA Güneş Sistemi Keşfi: Mars

Jüpiter

Güneşten beşinci gezegen olan Jüpiter, güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan dev bir gaz dünyası - NASA'ya göre diğer tüm gezegenlerin toplamının iki katından fazla . Farklı iz gaz türleri nedeniyle dönen bulutları renklidir. Ve dönen bulutlarındaki önemli bir özellik, 10.000 milden daha geniş devasa bir fırtına olan Büyük Kırmızı Lekedir. En azından son 150 yıldır 400 milin üzerinde hız yaptı. Jüpiter'in güçlü bir manyetik alanı var ve 75 uydusu ile minyatür bir güneş sistemine benziyor.

Keşif: Eski Yunanlılar tarafından bilinir ve çıplak gözle görülebilir

Roma tanrılarının hükümdarı olarak adlandırıldı

Çap: 86.881 mil (139.822 km)

Yörünge: 11.9 Dünya yılı

Gün: 9.8 Dünya saati

NASA Güneş Sistemi Keşfi: Jüpiter

Satürn

Güneşten altıncı gezegen olan Satürn en çok halkalarıyla tanınır . Bilge Galileo Galilei 1600'lerin başında Satürn'ü ilk kez incelediğinde, bunun üç parçalı bir nesne olduğunu düşündü: bir gezegen ve her iki tarafta iki büyük uydu. Halkaları olan bir gezegen gördüğünü bilmeyen şaşkın gökbilimci, defterine keşfini anlatan bir cümle içinde isim olarak küçük bir çizime (bir büyük daire ve iki küçük daire) girdi. 40 yıldan fazla bir süre sonra, Christiaan Huygens bunların yüzük olduklarını öne sürdü. Halkalar buz ve kayadan yapılmıştır ve bilim adamları henüz nasıl oluştuklarından emin değiller. Gaz halindeki gezegen çoğunlukla hidrojen ve helyumdur ve çok sayıda uydusu vardır .

Keşif: Eski Yunanlılar tarafından bilinir ve çıplak gözle görülebilir

Roma tarım tanrısı için adlandırıldı

Çap: 74.900 mil (120.500 km)

Yörünge: 29,5 Dünya yılı

Gün: Yaklaşık 10,5 Dünya saati

Uranüs

Güneşten gelen yedinci gezegen olan Uranüs, garip bir top. Hidrojen sülfitten yapılmış bulutları var, çürümüş yumurtaları çok kötü kılan kimyasalın aynısı. Venüs gibi doğudan batıya döner. Ancak Venüs veya başka herhangi bir gezegenden farklı olarak, ekvatoru yörüngesine neredeyse dik açıdadır - temelde kendi tarafında yörüngede döner. Gökbilimciler, Dünya'nın iki katı büyüklüğündeki bir nesnenin yaklaşık 4 milyar yıl önce Uranüs ile çarpışarak Uranüs'ün yana yatmasına neden olduğuna inanıyor. Bu eğim, 20 yıldan fazla süren aşırı mevsimlere neden olur ve güneş her seferinde 84 Dünya yılı boyunca bir kutupta veya diğerinde vurur.

Çarpışmanın kayaları ve buzları Uranüs'ün yörüngesine çarptığı da düşünülüyor. Bunlar daha sonra gezegenin 27 uydusundan bazıları oldu . Atmosferdeki metan, Uranüs'e mavi-yeşil rengini verir. Ayrıca 13 set zayıf halkaya sahiptir.

Keşif: 1781, William Herschel (başlangıçta bir yıldız olduğu düşünülüyordu)

Antik efsanelerde cennetin kişileştirilmesi için isimlendirildi

Çap: 51.120 km (31.763 mil)

Yörünge: 84 Dünya yılı

Gün: 18 Dünya saati

Neptün

Güneşten sekizinci gezegen olan Neptün, yaklaşık olarak Uranüs büyüklüğündedir ve süpersonik kuvvetli rüzgarlarla bilinir. Neptün çok uzakta ve soğuk. Gezegen, güneşten Dünya'dan 30 kat daha uzak. Neptün, görsel olarak tespit edilmeden önce matematik kullanılarak var olduğu tahmin edilen ilk gezegendi. Uranüs'ün yörüngesindeki düzensizlikler, Fransız gökbilimci Alexis Bouvard'ı başka bir gezegenin yerçekimi kuvveti uyguluyor olabileceğini öne sürmesine neden oldu. Alman gökbilimci Johann Galle, bir teleskopta Neptün'ü bulmaya yardımcı olmak için hesaplamalar yaptı. Neptün, Dünya'nın yaklaşık 17 katı büyüklüğünde ve kayalık bir çekirdeğe sahip.

Keşif: 1846

Roma su tanrısı için adlandırıldı

Çap: 30.775 mil (49.530 km)

Yörünge: 165 Dünya yılı

Gün: 19 Dünya saati

Plüton (cüce gezegen)

Güneşten dokuzuncu gezegen olan Plüton, pek çok açıdan diğer gezegenlerden farklıdır. Dünya'nın ayından daha küçüktür; yörüngesi oldukça eliptiktir, bazı noktalarda Neptün'ün yörüngesinin içine, diğerlerinde ise çok ötesine düşer; ve Plüton'un yörüngesi diğer tüm gezegenlerle aynı düzleme düşmez - bunun yerine, 17.1 derece yukarıda veya aşağıda yörüngede döner.

1979'dan 1999'un başına kadar, Plüton aslında güneşten uzaklaşan sekizinci gezegendi. Sonra, 11 Şubat 1999'da Neptün'ün yolunu geçti ve bir kez daha güneş sisteminin en uzak gezegeni oldu - ta ki bir cüce gezegen olarak yeniden tanımlanana kadar. Hafif bir atmosfere sahip soğuk, kayalık bir dünya. Bilim adamları, güneş sisteminin eteklerindeki bir kaya parçasından başka bir şey olmadığını düşündüler. Ancak NASA'nın Yeni Ufuklar görevi, 14 Temmuz 2015'te Plüton sisteminin tarihin ilk geçişini gerçekleştirdiğinde, bilim adamlarının Plüton görüşünü değiştirdi. Plüton, buzullar, buzlu su dağları, buzlu kum tepeleri ve hatta su, metan veya amonyaktan oluşan buzlu lavlar patlatan kriyovolkanlarla kaplı çok aktif bir buz dünyasıdır.

Keşif: 1930, Clyde Tombaugh tarafından

Yeraltı dünyasının Roma tanrısı Hades için adlandırıldı

Çap: 1.430 mil (2.301 km)

Yörünge: 248 Dünya yılı

Gün: 6.4 Dünya günü

Gezegen Dokuz

2016'da araştırmacılar, şimdilik " Gezegen Dokuz " veya Gezegen X olarak adlandırılan dokuzuncu bir gezegenin olası varlığını önerdiler. Gezegenin, Dünya'nın kütlesinin yaklaşık 10 katı olduğu ve güneşin yörüngesinde, gezegenden 300 ila 1.000 kat daha uzak olduğu tahmin ediliyor.

Bilim adamları aslında Dokuzuncu Gezegeni görmediler . Varlığını, güneş sisteminin doğuşundan kalan buzlu kayalara ev sahipliği yapan güneş sisteminin kenarındaki bir bölge olan Kuiper Kuşağı'ndaki diğer nesneler üzerindeki kütleçekimsel etkilerinden çıkardılar. Trans-Neptunian nesneler olarak da adlandırılan bu Kuiper Belt nesneleri, aynı yönde hizalanan oldukça eliptik veya oval yörüngelere sahiptir.

Pasadena'daki California Teknoloji Enstitüsü'nden bilim adamları Mike Brown ve Konstantin Batygin, Astronomical Journal'da yayınlanan bir çalışmada Planet Nine'ın kanıtlarını açıkladılar . Araştırma, benzer bir konuyla hizalanmış yörüngeli diğer altı küçük Kuiper Kuşağı Nesnesinin gözlemlerini kullanan matematiksel modellere ve bilgisayar simülasyonlarına dayanıyor.

Ön baskı sunucusu arXiv'de Eylül 2019'da önerilen yeni bir hipotez , Gezegen Dokuz'un bir gezegen olmayabileceğini öne sürüyor. Bunun yerine, Durham Üniversitesi'nden Jaku Scholtz ve Chicago'daki Illinois Üniversitesi'nden James Unwin, Newsweek'e göre, Büyük Patlama'dan kısa süre sonra oluşan ve güneş sistemimizin daha sonra yakaladığı ilkel bir kara delik olabileceğini düşünüyor . Dev yıldızların çöküşünden oluşan kara deliklerin aksine, ilkel kara deliklerin Büyük Patlama'dan bir saniyeden daha kısa bir süre sonra yerçekimi tedirginliklerinden oluştuğu düşünülüyor ve bu çok küçük (5 santimetre çapında) olması zor olacak tespit etmek için.