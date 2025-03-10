Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı Eğrikuyu köyünde pandemi döneminde evlere yemek servisi ile başlayan uygulama, son 4 yılda toplu iftar açma geleneğine dönüştü.

İFTAR VAKTİ EVLERDE YEMEK PİŞİRMEK YASAKLANDI

Köyün muhtarı tarafından ilginç bir karara imza atılarak, evlerde iftar yemeği yasaklandı. Köy halkı imece usulüyle günlük 600 kişilik yemek yapıyor ve iftarlarını toplu olarak açıyorlar.

"GÜNLÜK 600-700 KİŞİLİK YEMEK ÇIKIYOR"

Köy sakinlerinden Nursel Şahin, "Herkes burada birleşiyor, görüşüyor. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" derken, Figen Eryılmaz da, "4 yıldır bu etkinlik yapılıyor. Uygulamadan çok memnunuz. Pandemi döneminde evlere servis yapılıyordu. Şimdi de burada toplu olarak iftar açıyoruz. Sadece bizim köylüler değil, civar köylerden de gelenler oluyor. Misafirlerimizi de burada ağırlıyoruz. Günlük 600-700 kişilik yemek çıkıyor. Köyde yaşadığımız için bazen yemek yapmaya fırsatımız da olmuyordu. Bu uygulamadan herkes çok memnun" ifadelerini kullandı.

"BU SAYEDE DAHA FAZLA MİSAFİR AĞIRLAYABİLİYORUZ"

Eğrikuyu köyü imam hatibi Ali Karataş, "Bu uygulama başlamadan önce evlerde yemek verilirdi. 2021 yılından itibaren de toplu olarak yemek verilmeye başlandı. Bu sayede daha fazla misafir ağırlayabiliyoruz" dedi.

"KÜS VE KIRGIN OLANLAR DA DAHİL TÜM KÖYLÜ AYNI ÇATI ALTINDA İFTARINI AÇIYOR"

Ramazan ayında evlerde iftar yapmanın yasaklandığını söyleyen köy muhtarı Nihat Ateş, "İftar vaktinde kültürevinde bir araya geliyoruz. Küs ve kırgın olanlar da dahil tüm köylü aynı çatı altında iftarını açıyor. Daha önceleri evlerde daha küçük çaplı yapılan geleneği profesyonel bir şekilde devam ettirmek istedik. Günlük 600 kişilik yemek çıkartıyoruz" şeklinde konuştu.

YEMEĞİN MALİYETİNİ HAYIRSEVERLER KARŞILIYOR

Günlük çıkan yemeğin maliyetini de hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağladıklarını söyleyen Ateş, "Birlik ve beraberlik bu köyde en üst seviyede. Bu hizmette tüm köylümüz benim arkamda duruyor. Yemek öncesi ve sonrasında gençlerimiz imece usulü ile yardım ediyorlar. Yemeğe gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza da yemekleri gençlerimiz sayesinde evlerine gönderiliyor. Ayrıca bölgemizde görev yapan güvenlik, sağlık ve havalimanı personellerine de günlük iftar yemeği gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.