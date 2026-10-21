Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van Saray'da rögar çalışmasında göçük altında kalan 42 yaşındaki işçi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Saray'da rögar çalışmasında göçük altında kalan 42 yaşındaki işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Saray ilçesinde Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi ve toprak altında kalan 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Saray ilçesinde, Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında yürütülen inşaat çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında yürütülen inşaat çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rögar kapağı yapımı için sürdürülen çalışma esnasında meydana gelen göçük sonucu 42 yaşındaki Metin Güneş isimli işçi toprak altında kaldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Güneş'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Somali tam bir b.k çukuru, ülke bile değil

Hedefinde bu kez o ülke var: Tam bir b.k çukuru
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2,5 yıldır normal şekilde idrar yapamıyor: Mesanesinden 1 litre idrar boşaltıldı

2,5 yıldır aynı çileyi çekiyor: Doktorların çözümü herkesi şaşırttı!
İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı

İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı

Naz Elmas’ın annesi hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Naz Elmas'tan üzen haber: Annesinin beynine pıhtı attı
Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Bu resmen katliam! Saldırı sonrası bölgeden gelen haber korkunç
Jindrich Trpisovsky'den Kadıköy atmosferi için flaş itiraf: İlk 20 dakikada birbirimizi duyamadık

Kadıköy atmosferi için flaş itiraf: İlk 20 dakikada birbirimizi...
Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı

90. dakikada yenilen gol sonrası stadyum karıştı!
Trump'tan Avrupa'ya sert uyarı: Böyle giderse ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak

Trump'tan tüm kıtaya sert uyarı: Ortada Avrupa diye bir yer kalmayacak