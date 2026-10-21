Van Saray'da rögar çalışmasında göçük altında kalan 42 yaşındaki işçi öldü

Van Saray'da rögar çalışmasında göçük altında kalan 42 yaşındaki işçi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Saray ilçesinde Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında inşaat çalışması sırasında göçük meydana geldi ve toprak altında kalan 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. İşçinin cansız bedeni toprak altından çıkarıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Saray ilçesinde, Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında yürütülen inşaat çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 42 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Olay, Kapıköy Sınır Kapısı güzergahında yürütülen inşaat çalışması sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, rögar kapağı yapımı için sürdürülen çalışma esnasında meydana gelen göçük sonucu 42 yaşındaki Metin Güneş isimli işçi toprak altında kaldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda Güneş'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı